Editorial: ver para creer

La obra pública es el motor de una economía importante, cuya base esencial son los trabajadores de la construcción. Si no hay obra desde los gobiernos, hay desocupación y en esta zona es harto conocida esa situación en otros y en los tiempos actuales.

El tire y afloje entre el ministerio de obras públicas y la empresa DAL que levanta el hospital de Las Grutas, terminó en la paralización de la obra cuando vislumbraba el inicio de la misma. Los obreros que trabajaban en esa construcción denunciaron el cesanteo por los medios, porque la realidad es que los despidieron. El día viernes, tras movilización de vecinos y raid radial del secretario Echarren para explicar la situación, entre empresarios y funcionarios acordaron la continuación de hospital. “Ver para creer” dicen los vecinos y esperarán para avanzar o no con mas protestas.

Asimismo, también luego de la publicación de este medio, que la obra pública no existe actualmente por parte de la municipalidad, el viernes el intendente Ojeda decretó el recambio de material de las calles justamente como obra pública. Anuncio que ya inquietó a la oposición, señalan que hay un presupuesto votado para ello y que este servicio lo debe prestar el ejecutivo, que la utilización por ventas de terrenos no es para salvar los problemas de las arterias de las localidades. Una nueva controversia en ciernes.

El mismo legislativo comunal rechazó por medio de las comisiones (economía y gobierno) que será refrendado por una sesión ordinaria con la mayoría opositora, los ediles no aceptarían el convenio entre provincia y municipio para que se descuente de la coparticipación, los aportes que no fueron rendidos en los últimos años. Dinero que llegó para infraestructuras en edificios de salud y escolares, que algunas tienen denuncia en la fiscalía de investigaciones administrativas porque se encontrarían en el ejecutado, pero no especificado. Por ejemplo sucedió con el actual edificio donde se encuentra el hospital grutense vía denuncia de la cooperadora. Es más, en la resolución del rechazo los concejales piden saber en qué se utilizó el dinero que deberá devolver a través del descuento de las regalías mensuales. Los representantes quieren conocer con detalles la utilización de esos fondos.

Asimismo Ojeda despejó las tierras públicas del barrio San Miguel, una nueva ocupación en otro lugar donde existe una orden judicial de no innovar por el proceso de remediación ambiental. Aparentemente el gobierno municipal sospecha trasfondos políticos en esta toma que se venía realizando, incluso también desconfían que puede haber otras en lugares más cercanos a la localidad y por ello comenzó a dialogar con algunos referentes que canalizaron sus quejas respecto a la falta de entrega de terrenos para pobladores nacidos y criados.

Todos estos frentes tendrá el intendente en los próximos días, tras las PASO no hay descanso y las mieles del triunfo se diluyen con el paso de los días, ahora el compromiso es superior para mantener el laudo de los votos de forma favorable.

Ministerios

Respecto a las elecciones del 22 de octubre, para JSRN ya no es prioridad esencial (sí la de Maquinchao hoy por ejemplo), sino que ahora es primordial el 2019, por ello cambia su ministro de economía para seguir avanzando en las negociaciones con Nación y el Plan Castello que será realidad en el 2018, provincia tiene el visto bueno de endeudarse inicialmente unos 300 millones de dólares a una tasa entre el 15% y el 18%. El gobierno de Macri ve con buenos ojos que en Río Negro, la lucha por el segundo lugar solo “lo dejen” para Cambiemos y el PJ. Incluso Rogelio Frigerio le expresó al gobernador que hay perspectivas para el otorgamiento de un crédito para las obras de infraestructura para planes de unas 400 viviendas. El tablero de ajedrez de la política nuevamente en marcha.

Por otra parte aún no nombran ministro de turismo, hay negociaciones en danza con los empresarios barilochenses, el compromiso para que los andinos “dieran el sí” al acompañamiento, será en tanto provincia exprese su beneplácito de volcar aún mayores recursos en dinero y servicios en la ciudad andina. Eso iría en desmedro de Las Grutas.

La villa balnearia será briosa siempre y cuando su Ente de Turismo sea fuerte, porque ahora arrancará una nueva temporada con un nuevo titular de la cartera turística que, según los nombres en danzas, no tienen idea que la costa atlántica es el segundo destino turístico rionegrino. Parece que otra vez Las Grutas quedará nuevamente a la suerte de los bariochenses y sus caprichos a la hora de repartir los fondos.

Carlos Aguilar @caa174