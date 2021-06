Educación: si la virtualidad no contagia entonces jornada educativa online completa (Carta de lectores)

Si la virtualidad NO contagia.

De incorporar la jornada educativa completa online ¿nada?

De resolver el problema de niños sin recursos informáticos ¿nada?

(Al menos durante el periodo de restricciones se requieren soluciones)

Considerando que la educación es un “DERECHO” adquirido para todos, no solo para unos pocos y que lejos estamos de la Aristocracia hermética del siglo XVIII, es válido reclamar ese derecho.

Si este no es un problema a solucionar por docentes, representantes políticos o el mismo Ministerio de Educación Local, Provincial y Nacional ¿Entonces en manos de quién está la solución? Si la educación no se actualiza pero tampoco responde a las necesidades de sus alumnos ¿Quién debe resolverlo?

Por lo que si #lavirtualidadnocontagia entonces estamos en todo el derecho de exigirles dicten #jornadaeducativaonlinecompleta

¡Los sueldos se están pagando como si todos trabajáramos jornada completa, a los docentes también, no son la excepción!

Claramente nuestra intención es reforzar la calidad educativa de nuestros niños y adolescentes, por momentos puede interpretarse rudo o complejo, lejos está la intención de querer afectar a los docentes que al igual que toda la sociedad se han debido adaptar a los cambios sociales y vinculatorios como lo es esta nueva normalidad virtual pero lo concreto es que tampoco está al alcance de todos, sin embargo siempre se puede corregir y mejorar.

Algunos hogares cuentan con la comodidad educativa necesaria tanto en herramientas informáticas como padres que pueden orientar al niño pero el docente es necesario día a día, eso es indudable ¿cómo se explica que NO están educando a los niños y adolescentes en el horario que corresponda al turno educativo completo de los chicos de primaria y secundaria con los correspondientes espacios recreativos?

Tenemos por un lado que la virtualidad es algo nuevo a acostumbrarse pero no garantiza que todos puedan acceder porque NO todos los niños o adolescentes cuentan con los recursos necesarios, tenemos la no presencialidad por razones obvias de la pandemia, pero aun así con clases virtuales los alumnos no están recibiendo la jornada completa educativa porque sólo a los alumnos de secundaria les envían un link para (1) una hora cada dos o tres días, dejando la plataforma virtual cargada de trabajos prácticos que sin el debido proceso explicativo para un adolescente es básicamente acumulación de datos en una nube virtual, sin sentido. Similares características en escuela primaria ¿Qué puede aprender un niño en una (1) hora de clases si por ejemplo su jornada completa era antes de 13.15 a 18:00?

Si estudiar vía zoom no produce contagios los padres de familia se preguntan ¿por qué motivo los chicos no tienen la jornada educativa completa en sus casas durante el período de restricciones, todo turno mañana y todo turno tarde o vespertino según corresponda?

Sumado a eso ¿por qué no existe un protocolo con el debido control para el grupo de niños o adolescentes sin recursos en sus hogares para que puedan asistir con el docente en el aula mientras este brinda la clase online que paralelamente puede dictar presencial con el debido distanciamiento preventivo mientras la mayoría está conectado virtualmente, algo así como presencialidad mixta que con un cable HDMI, una computadora y un televisor de ser necesario se puede resolver? ¿Cómo hacen las madres o padres que solo poseen un dispositivo en sus hogares muchas veces solo un celular, no hablemos de computadoras porque es imposible de alcanzar y necesitan que dos, tres o más de sus hijos se eduquen ese día?

No sirve la entrega de fotocopias, como tampoco sirven 12 o 13 trabajos prácticos a realizar sin la presencia diaria del docente de forma virtual o presencial. ¿Pueden entender eso las instituciones responsables de resolver este gran problema?

Algunas instituciones del Estado trabajan con una agenda de varios link diarios donde los participantes de dicha institución se conectan durante una o más horas y llevan adelante el tema en cuestión.

No siempre son los mismos participantes ni el mismo tema.

¿Cómo se explica que los docentes de primaria y secundaria no creen un link por cada horario y materia a dictar todos los días?

Un ejemplo de jornada educativa implica en la escuela secundaria por ejemplo:

Lunes: Lengua, Inglés, Dibujo Técnico.

Martes: Matemáticas, Lengua, Física.

Miércoles: Biología, Dibujo Técnico.

Jueves: Química, geografía, matemáticas.

Viernes: Educación para la Ciudadanía, Educación Física, Historia.

Talleres correspondientes a orientación determinada.

Si solo mantienen una hora de clases esporádicas semanales de alguna u otra materia, las preguntas son, considerando que solo se requiere de la creación de un link por materia y horario ¿Dónde están los demás profesores a lo largo de la semana que no están impartiendo la clase online correspondiente en turnos mañana, tarde o vespertino?

¿Cuáles son los motivos por los que el docente a lo largo de la semana no cumple su función laboral en los horarios pautados de jornada educativa completa turno mañana y turno tarde, si esta momentáneamente se dicta virtualmente desde la comodidad del hogar?

Claramente no se explica el motivo por el cual no se brinda la jornada completa con todas las materias que corresponden a cada día de la semana, siendo que la virtualidad no contagia.

Por favor no expongan la excusa de que a un niño o adolescente NO se lo puede dejar muchas horas frente a un dispositivo, seamos honestos y admitamos que los chicos pueden y pasan horas mirando videos, anime o jugando videítos. Es preferible que estén horas educándose antes de horas sin sentido.

¡Busquen ideas, generen soluciones pero EDUQUEN !

Al menos durante el período de restricciones por pandemia debería ampliarse estos temas a considerar y desde ahora prever cómo mejorar en tiempos de presencialidad para de algún modo “garantizar siempre la jornada educativa completa.”

Todo es posible, solo se requiere voluntad, compromiso, acción.

La educación presencial es lo mejor para el niño, sin embargo debemos adecuarnos a la nueva virtualidad.

¡Si la virtualidad NO contagia, urge se imparta la jornada educativa online completa!

¡Urge una solución a la problemática educativa de alumnos sin recursos!

La virtualidad no es lo mejor de acuerdo a las costumbres educativas normales, pero no hay motivos para no hacerlo en el horario completo normal mientras estas restricciones finalizan.

Cid Paola Cecilia – DNI: 28.160.026

Todas la cartas, escritos u opiniones vertidas por terceros y/o lectores en el diario digital InformativoHoy es mera responsabilidad de quienes la firman. Las mismas no pertenecen a la línea editorial de este medio de comunicación. Todas se plasman sin cortar, ni corregir.

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA