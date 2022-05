El Campeón de América volvió a casa

Cristian Soto Geoffroy arribó a San Antonio Oeste el domingo por la mañana y fue recibido por amigos, vecinos y familiares. Posteriormente recorrieron las calles de San Antonio Oeste “lo que me brindaron los sanantonienses es una caricia al alma” dijo el campeón.

“Me siento muy feliz por este recibimiento, la verdad que después de vivir una muy linda experiencia y emocionante de poder llegar al objetivo” indicó.

“Llegamos bien preparados, nos concentramos quince días antes y lo más importante es que éramos un grupo muy unido por eso demostramos lo que hicimos en la cancha y logramos ser campeones” esto le permitirá jugar en Europa con el seleccionado en octubre.

“No te das cuenta en el momento cuando el árbitro finaliza el encuentro y creo que allí es como que despertás a algo que siempre quisiste tenerlo, pero creo que éramos un conjunto de personas que queríamos tener el campeonato y lo logramos” mencionó emocionado Cristian.

“Viví momentos muy lindos, cumplí el deseo de conocer la cancha de Boca y los homenajes que recibimos, sinceramente uno no se esperaba esto” sostuvo el arquero titular del combinado nacional.

“La caravana la noche que fuimos campeones, esos saludos fue algo tremendo y también tengo que agradecer a todos los que me apoyaron, me llamaron, me alentaron, me sentí siempre muy acompañado por San Antonio y su gente” señaló a Signos FM.

