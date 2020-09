“El cordón sanitario es para disminuir la curva de contagios”

El intendente Adrián Casadei dialogó con Signos FM en la mañana de ayer, donde mencionó algunos aspectos del cordón sanitario que se implementará desde este lunes. Asimismo, bregó la esperanza de que la población tome conciencia y se comporte, para que los contagios de Covid19 disminuyan considerablemente en los próximos días.

“El día miércoles la directora del hospital de San Antonio nos mencionó que era necesario hacer el cordón sanitario, eso se evaluó y solicitaron al Ministerio de Salud de Provincia, cuya resolución la firma el ministro Zgaib, esto es ante una situación complicada por la elevada cantidad de contagios diarios que se viene dando” además mencionó que también están contrayendo el virus personal de salud.

“Este cordón sanitario tiene matices diferentes, habrá horarios establecidos para comercios esenciales y para los no esenciales tres días a la semana, también horarios similares. La obra pública como la privada continuará” indicó.

El intendente firmará el decreto este fin de semana dónde adherirá a la resolución ministerial, “Vamos a poner inspectores municipales y se reforzaráa tanto el control de acceso, además dentro de las localidades donde se vigilará se cumpla lo establecido”.

Respecto al subsidio no reintegrable que envía provincia comentó que “el destino de los cuatro millones y medio lo estipulará el municipio, es una ayuda de provincia y es para aquellos negocios no esenciales, que no van a poder trabajar por los días de esta restricción. Registraremos quienes no lo tendrán abiertos por el cordón sanitario y deberán hacer una planilla, que la secretaría de hacienda enviará, esto será directamente con la municipalidad y el propietario del comercio”.

Sobre la movilidad señaló “quienes vayan a Las grutas podrán ir a trabajar o también podrán venir a San Antonio, dentro del plazo del horario establecido y el transporte se acomoda a eso”.

“Debemos ser solidarios con las personas mayores y con aquellos que son de riesgos y también para el personal de salud que está saturado, porque si ahora no lo hacemos, dentro de veinte días haríamos algo mucho más estricto, lo hacemos ahora, es porque también queremos llegar con el menor impacto posible a la temporada de verano, de la pesca, queremos que los contagios disminuyan” aseguró.

Marcó que las actividades esenciales abrirán sus puertas para la atención al público de lunes a sábado de 08 a 16 horas. No esenciales abrirán sus puertas para la atención al público, los días martes, jueves y sábado de 08 a 16 horas. Estaciones de servicios apertura todos los días de 08 a 16 horas.

“Estos días estamos trabajando para llevar adelante todo lo que debamos hacer en estas próximas jornadas que esté el cordón sanitario, es muy importantes para que podamos bajar el nivel de contagios y recuperar al personal de salud” especificó Casadei también que debe ser obligatorio el uso de la aplicación “Cuidarnos” para todos los comercios del ejido.