«El Covid ocupa un lugar mínimo en la agenda», dijo Zgaib

Consultado el ministro respecto al lugar que ocupa el tema covid en las reuniones de COFESA dijo que «si le preguntás a un ministro de salud . No queremos hablar más de covid, ocupa un lugar mínimo porque hubo un montón de temas que sí o sí se dejaron de lado, porque había que atender el covid».

Manifestó que en el último que participó sólo hubo dos temas sobre el covid y otros temas fueron el costo de medicamentos, aumento de la demanda, falta de financiamiento de las obras sociales, «temas que aquejan a toda la salud pública».

Señaló que es necesario ver cómo trabajar con la superintendencia de salud o el PAMI porque como cualquier hospital público primero se atienden los pacientes y luego se pregunta si tienen carnet o no, pero «la demanda creció».

Precisó que el aumento de la demanda «no es de ayer, es de hace 4 o 5 años, los problemas económicos no empezaron ayer, se multiplicaron con la pandemia, los problemas de financiamiento de las obras sociales, dejaste de tener trabajo, dejaste de tener cobertura, las coberturas dejaron de financiar o no tienen para pagar el plus, pongo de ejemplo, cuántos asalariados pueden pagar el costo de un medicamento al 50 por ciento a mitad de mes con el costo que tiene un medicamento».

El ministro resaltó el aumento desmedido en todos los costos, «en lo oncológico y crónico, tenemos alrededor de 8000 diábeticos en la provincia, esto lo paga el sistema de salud, tenemos que ver el financiamiento. Aumentó tanto la demanda que tenemos que mirar el financimamiento , cómo llegamos a sostener esto, hemos multiplicado las camas hacemos edificios nuevos, me preocupa el medicamento hospitalario, pero el oncológico y crónico, no hay número que entre en la cabeza de una persona normal cuando uno le explica el proceso de compra, estamos hablando de licitaciones de 800 millones mil millones de pesos para seis meses». Explicó que hay 480 pacientes oncológicos, «hemos hecho una compra, que salió ayer, para 6 meses, 800 millones de pesos, para esos pacientes, los números son muy complejos de sostener y financiar, no pasa en Rio Negro pasa en general en el país, es un tema que preocupa y mucho a los ministros».

Respecto al reclamo de Asspur dijo que hoy no tiene reconocimiento y explicó que es un tema que maneja la secretaría de Trabajo, pero recordó que en su momento la gobernadora les dio la posibilidad de participar de una mesa, «pero es una discusión fuera del tema salarial».

Consultado respecto a la influenza dijo que antes del covid era un tema que «nos preocupaba y ocupaba, recuerdo que en 2018 tuvimos que hacer una fuerte campaña para que la gente volviera a vacunarse, las personas de riesgo, porque había dejado de vacunarse, vimos una cantidad importante de casos de gripe A e influenza común en 2018 y 2019, no tengo el número preciso pero fueron más de 500 los fallecidos por gripe en Río Negro en el 2019».

Agregó que en el 2020 con el miedo por el covid la gente se vacunó sola contra la influenza, «ahora estamos en esta etapa de volver a vacunar contra la gripe». Zgaib reconoció que se adelantó la influenza y se ven más casos en niños y adultos, por lo que preocupa que llegue la vacuna con asiduidad y poder aplicarla.

En cuanto a la vacunación en general afirmó que bajó mucho la cobertura de las vacunas del plan nacional de vacunación, «por miedo y no acercarse». Enfatizó la necesidad de reactivar el plan nacional de vacunación y volver a los niveles normales. «Tenemos más del 85 por ciento de porcentaje de vacunación y bajó como en todo el país, al 50 o 40 por ciento» por lo que hay que trabajar para reactivarlo.

Destacó que el plan de vacunación contra el covid fue «monstruoso», pero actualmente «hemos vuelto a los hospitales y centros de salud, porque la gente que resta es mínima y hay un buen porcentaje de vacunación, por lo que es poca la gente que acude y va cuando le conviene por lo que no hace falta estar en los gimnasios». (Fuente B2000)

