El gerente de Aguas Rionegrinas defendió el aumento del 57%

Claudio Celiz, gerente general de Aguas Rionegrinas, habló en “El Expreso periodístico” de Radio el Cordillerano, 93.7, sobre los aumentos del 57% del costo del agua y las cloacas, y cómo se va a instrumentar, en un contexto de congelamiento de tarifas.

“Esta situación sucede porque, en julio de 2018, se sancionó en la Legislatura Provincial la Ley 5.292. Esa ley lo que prevé es verificar los índices de forma cuatrimestral y otorgar aumentos a aquellas prestadoras que lo soliciten”, detalló Celiz. “Este aumento surge a través de la resolución 522 del DPA, en donde a nosotros nos otorga un índice de 2,1895 que, traducido en las factura, rondaría el 57%”.

“Es un incremento no solo para Aguas Rionegrinas, sino para todos los prestadores de servicios. Eso incluye, en el caso de Bariloche, a las comisiones vecinales”, explicó. “Cada prestadora tiene un índice distinto de acuerdo con su análisis de costos”. En el caso de las cloacas, involucra a la CEB.

Sobre la razón del aumento en una situación en que todas las tarifas están congeladas, explicó: “Esto es por ley. Nosotros, desde agosto de 2019, no teníamos una modificación en el índice tarifario. En abril, ya se había dado el primer análisis cuatrimestral en donde nosotros no pudimos acceder como Aguas Rionegrinas porque teníamos pendiente un pedido anterior, que quedó trunco y nunca se pudo concretar. La ley dice que si nosotros tenemos un expediente abierto con un pedido de aumento, no podemos acceder a estos índices de recomposición cuatrimestral. Por eso, no pudimos acceder en abril y, en este caso, pudimos hacerlo”.

“Los problemas de la pandemia nos han generado algunos huecos financieros y nosotros tenemos productos para potabilizar el agua -sulfato de aluminio, el hipoclorito de sodio, que es el bactericida, polielectrolito- los repuestos de las bombas que utilizamos, que son importadas; y todos esos costos a nosotros nos inciden en valor dólar”.

“Un poco esa es la explicación. Después de un año de atraso de tarifas, realmente la empresa tiene que seguir con las obligaciones; sueldos, paritarias -de hecho, ahora estamos en medio de las negociaciones y son todos costos que hay que asumir y tenemos que tratar de equilibrar la balanza”, resumió.

El decreto nacional y las provincias

En cuanto al decreto nacional que congela las tarifas hasta fin de año, expresó: “El decreto nacional estipula que cada provincia debe adherirse o no a determinadas pautas que tiene el decreto. Nosotros tenemos un desfasaje que venimos arrastrando desde hace un año, enviamos nuestro presupuesto previsto para el próximo año al Departamento Provincial de Aguas con la situación de Aguas Rionegrinas, y ellos analizaron los índices actuales, con respecto a la alta inflación, el costo del dólar, el costo de los insumos que nosotros operamos, los costos de energía y los gastos fijos que tenemos y, en base a eso, nos han dado este índice de recomposición de tarifas”.

“El lunes, el gobierno anunció que no podíamos aplicar el aumento en un solo tramo y deberíamos hacerlo de forma paulatina. Así que estamos trabajando en eso”, señaló. “Nosotros tenemos un sistema de facturación que es complejo de explicar. Tenemos usuarios presuntos y usuarios en sistema medido, que son facturas bimestrales. Los primeros en recibir serían los presuntos y los segundos serían los medidos, divididos en dos. Se toma la mitad un mes y la otra mitad el otro mes. Eso es lo que genera que sea bimestral. Entonces tenemos que ir aplicando por cada uno de ellos el incremento en forma paulatina”.

“Lo que presentamos es que durante los meses de enero, febrero y marzo, que son los meses de mayor consumo –por lo tanto las facturas son más altas por el consumo- no vamos a aplicar un índice de aumento en ese periodo. Sí lo vamos a hacer en la facturación de marzo a abril. Por lo que vamos a ver este incremento de 57 por ciento en mayo y junio del año que viene”. Y confirmó que el aumento ya estaría vigente en el próximo vencimiento para los presuntos.