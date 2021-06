El gobierno rionegrino no tiene apuro en designar al Subsecretario de Pesca provincial

El Secretario de Producción del Ministerio de Producción y Agroindustria, Fernando Malaspina, señaló a Marítima FM que no hay apuro en designar al ex subsecretario de Pesca, Jorge Bridi, que las actividades en el área continúan desarrollándose con normalidad, a un mes de que la cartera quedara acéfala.

Malapsina señaló que los responsables del ministerio tienen conocimiento de la situación pesquera y que siempre se tuvo un subsecretario como nexo ante los ministros “siempre estuve vinculado a la pesca, desde hace ocho años que estoy en el ministerio” mencionó que al actual responsable no se lo debe subestimar de los conocimientos del área pesquera “es un hombre que estudia muchísimo y dialoga con los actores del sector permanentemente”.

Indicó que Banacloy viene de la vitivinucultura, pero revaloriza no solo todos los rangos, sino que también los proyectos “trabajamos todos en libertad absoluta y con todos los temas” especificó que, si bien el lugar de la subsecretaría debería estar ocupado, ahora se va solucionando con quienes están asumiendo esos roles.

“Vamos en el sentido de ocupar esa cartera, porque creemos que, si bien es esencial, no hay que apurarse” respecto a el asentamiento en San Antonio del futuro funcionario, explicó que las resoluciones y las cuestiones administrativas aún deberán resolverse en Viedma “por ejemplo si bien la secretaría de fruticultura funciona en el valle, la burocracia final se tramita en Viedma” expresó que operativamente funciona todo en la administración central del ministerio.

Expuso además que uno de los puntos fundamentales y desafío que viene en la pesca es el agregado de valor a los productos pesqueros es uno de los principales objetivos de la gestión. El funcionario también señaló que ese sentido, se está trabajando para dotar a la Terminal Pesquera Artesanal Marítima TPAM de un túnel de congelado que ampliará la capacidad operativa de la misma.

“Candidatos hay, hubo nombres que sonaron, hay algunos en carrera, pero eso lo deben definir finalmente la gobernadora, entiendo que se tiraron apellidos, son de Río Negro, pero no creo que no sea alguien que no esté relacionado a la pesca, creemos que será una persona de la zona dónde se da esta producción primaria, pero no hubo aún una agenda para definir quién será el titular de la subsecretaría de pesca” concluyó Malaspina.

