Crisis en la pesca “lo que ocurre a nivel nacional también tiene repercusión en Río Negro

Juan Pablo Gattoni, delegado del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) en San Antonio Oeste, expresó su preocupación por la crítica situación que atraviesa el sector pesquero en la región y en todo el país. Según indicó, hace más de ocho meses que los barcos no están operando, una paralización que atribuye a decisiones empresariales y políticas que afectan directamente a los trabajadores.

«La flota está parada desde que comenzó la temporada en Rawson con Conarpesa. Dijeron que no les daban los costos, pero sabemos que eso no es cierto», afirmó Gattoni, quien denunció que las empresas están presionando para obtener beneficios bajo el argumento de una supuesta crisis. Mientras tanto, cientos de familias quedan sin sustento.

El referente sindical indicó que actualmente se está llevando a cabo una reunión clave en Buenos Aires y que a partir de las 11 se esperan definiciones. En este marco, destacó que ocho barcos fueron autorizados a salir a la pesca, entre ellos el Huafeng 815, que pertenece a una empresa de San Antonio y que operará con destino a la provincia de Río Negro. “Es el único barco que tenemos operando a nivel nacional desde nuestra provincia”, remarcó.

Gattoni advirtió que la situación es crítica y afecta no sólo a los marineros y tripulantes, sino también a todos los gremios vinculados como el SUPA y el Centro de Patrones y Maquinistas. “La mayoría de los barcos que salen son de Mar del Plata, y las plantas pesqueras de Puerto Madryn se niegan a recibir pescado alegando que no les cierran los costos, algo que claramente es una maniobra empresarial”, denunció.

En cuanto al panorama legislativo, el dirigente apuntó contra la falta de cumplimiento de la ley de pesca y la intención del Gobierno nacional de declarar una emergencia pesquera de dos años, algo que tildó de “mentira para beneficiar a las empresas”. Además, criticó que desde Nación se siga excluyendo a su sindicato de las reuniones clave y que incluso se esté contemplando otorgar permisos de pesca a plantas no habilitadas.

Gattoni también se refirió a la reunión convocada para el próximo 24 de junio en Viedma, donde participarán representantes del Ministerio de Producción y diversos gremios del sector. “Nos enteramos por otros medios y no fuimos convocados formalmente. Por eso me acerqué al municipio, para pedir que el intendente interceda y podamos tener voz en esa mesa. No se puede seguir tomando decisiones sin consultar a quienes están en el territorio y conocen la realidad”, expresó.

El delegado sindical fue crítico con la falta de representación local en la Subsecretaría de Pesca «Necesitamos que el subsecretario sea de la zona, que conozca la problemática real y que no siga favoreciendo un sistema que deja a cientos de familias en la calle», agregó.

Por último, Gattoni lamentó el drama social que atraviesan muchas familias. “Hay mujeres, niños, trabajadores en las rutas. La pesca no es una actividad continua, es por temporada. Y si no se trabaja, no se cobra. El empresario puede invertir, pero sin mano de obra no hay producción. Necesitamos que esto se trate con justicia y que ambas partes tengan el mismo derecho», concluyó.