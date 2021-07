“El grooming se ha incrementado en estos tiempos por la hiperconectividad”

La titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), Roxana Méndez, se encuentra en San Carlos de Bariloche junto al presidente de ONG Grooming Argentina, Hernán Navarro y referentes de Educación de la provincia, para trabajar sobre la temática del acoso sexual a niños, niñas y adolescentes a través de medios digitales.

“El grooming es una agresión, una vulneración de derechos real y concreta que se ha incrementado en estos tiempos por la hiperconectividad, por lo tanto, tenemos que estar a la altura de las circunstancias y formar al personal”, explicó la funcionaria que recordó que el año pasado la SENAF firmó un convenio con la ONG.

Con Grooming Argentina “encontramos un espacio donde pudimos apoyarnos y construir juntos, de acuerdo a los distintos contextos de la Provincia, líneas de trabajo concretas. Una de esas líneas tiene que ver con campañas mediáticas para concientizar a la población sobre este delito y la otra, implica un espacio de formación que comenzó este mes para que nuestro personal pueda acompañar denuncias cuando se requiera”, agregó.

Hernán Navarro, abogado fundador y titular de ONG, describió la experiencia de trabajo con la SENAF como “muy buena. Hace un año llevamos adelante la estrategia a nivel provincial y estamos agradecidos y muy contentos por el compromiso con el cual se trabaja desde la Secretaría. Ahora vamos a profundizar, ya que no sólo el contexto nos empuja a hacerlo sino la realidad del delito. Vamos a sumar a las áreas de educación de la Provincia y esto es de vital importancia para que podamos construir una política pública”.

Capacitaciones clave para el personal de la SENAF

Durante este mes, personal de las áreas de Fortalecimiento Familiar y Dispositivos de Guardias de Valle Inferior y Zona Atlántica recibieron una capacitación que les brindó herramientas concretas para identificar este delito y acompañar la denuncia de niños, niñas y adolescentes que sufren este acoso.

El espacio de formación continuará en agosto para el personal de Zona Andina, en septiembre será el turno de los agentes de Valle Medio y Línea Sur y, finalmente durante el mes de octubre se formará al personal del Alto Valle.

La importancia de abordar el grooming

El grooming es el acoso a niños, niñas y adolescentes a través de Internet llevado adelante por un adulto con fines sexuales. Esto sucede en redes sociales, juegos en línea o chats donde adultos mediante perfiles falsos, buscan generar una relación de amistad y confianza con las víctimas.

“Nosotros previo a la pandemia medimos el grado de conocimiento de la sociedad argentina (sobre la temática), el cual nos arrojó que el 70% de la sociedad desconocía de qué hablamos cuando hablábamos de grooming. Hay un quiebre entre las niñas, niños y adolescentes y los adultos. Por eso la complejidad del abordaje hace que tengamos que ir instancia por instancia donde la primera acción y movimiento es el conocimiento”, señaló Navarro.

“Llevar a Río Negro el conocimiento es muy importante, más aún en los sectores de niñez ya que es un delito que va fluctuando a una velocidad muy vertiginosa, lo que complejiza mucho más el abordaje, tenemos que estar siempre a la vanguardia en ese advenimiento de la terminología”, agregó.

Actualmente, “no hay una real significancia del impacto, estamos hablando ni más ni menos de otra modalidad de abuso sexual contra las infancias y adolescencias sin contacto físico. Hace algunos años hablar de abuso sexual sin contacto físico era una utopía hoy lamentablemente es una realidad. La pedofilia encontró en la tecnología un vehículo de proximidad y contacto. Viene a reflejar un cambio de paradigma, un antes y un después en materia de abuso”, agregó.

“Si bien los datos y las estadísticas dicen que la mayoría de las situaciones se inician y culminan en el escenario digital, hay escenarios de encuentro donde el grooming incluso podría pasar a ser un método de captación para la trata de personas y explotación sexual, un abuso físico consumado o un crimen, son escenarios que se pueden conjugar”.

“En este contexto de pandemia estamos viendo cómo el crecimiento y el ritmo del delito ha migrado en un gran porcentaje a los juegos on line, el BRANDSMART de la familia de CLASH ROYAL, un juego que a priori parecería inocente, y ahora estamos encontrando casos. También en AMONG US, que a la mirada del adulto parece inocente. Hay presencia de este perfil de groomer en todo tipo de plataformas, por eso no podemos descartar ninguna y eso es lo que lo hace más complejo. El abanico de posibilidades y de aristas es inconmensurable.

En Río Negro las fiscalías de toda la Provincia reciben denuncias sobre grooming y la línea telefónica gratuita 102 de la SENAF puede brindar asesoramiento a niños y adultos sobre la temática además de acompañar denuncias.

