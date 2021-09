El Hospital de San Antonio Oeste cumplió una semana sin internados con Covid19

Después de mucho tiempo, ayer se cumplieron ocho días en el nosocomio central del ejido sanantoniense, sin personas internadas con coronavirus, si bien no será una contante, la baja de contagios por ahora es considerable “la vacunación sigue avanzando, son 23 mil dosis colocadas y a medidas que los operativos avancen, tendremos menos positivos diarios” dijo Paula Iaquinta.

“Los números no son constantes, pero hace una semana no tenemos gente internada con Covid y eso es un dato importante” agregó además “respecto a la variante Delta, en Río Negro no hay, puede ser que ocurra en un futuro inmediato, pero por ahora no tenemos esa cepa en la zona” comentó a Info4.

“Creo que debemos seguir respetando las medidas, cuando realmente no se use el barbijo al aire libre por las futuras disposiciones, que sea cuando se esté solo” añadió en este contexto “sí lo debemos usar en grupo o en reuniones, tampoco que se compartan las cosas, seguramente tendremos un rebrote si no se respetan las medidas, hoy por hoy debemos continuar cumpliendo medidas de distanciamiento y de seguridad sanitaria” afirmó.

“Respecto a la apertura de los boliches y lugares de esparcimiento, hasta el momento no hemos tenido mayores inconvenientes en el contagio, pero estamos a la espera de iniciar más vacunaciones. Respecto a la aplicación de los adolescentes, comenzaron a llegar dosis de Pfizer para los menores de 12 a 17 años, tenemos también dosis de Moderna, que serán las que se utilizarán para los que no tienen factores de riesgo” explicó la médica.

“Los que sí tienen factores de riesgo se le aplicaron a la gran mayoría las dos dosis y ahora empezaremos con el grupo de 16 y 17 años como primer tramo, ya que serán congregados en burbujas y deben acudir porque al abrir el frasco deben estar todos, por eso es recomendable que atiendan los llamados a los teléfonos que dejaron en la página oficial al inscribirse” manifestó.

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA