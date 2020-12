EL INFIERNO TAN TEMIDO (carta de lectores)

A poco de iniciada la temporada y con una concurrencia de turismo en un porcentaje todavía discreto, lo que se preanunciaba como una posibilidad distante en el tiempo, se dio como una realidad concreta desde un inicio. Hay personal hospitalario contagiado y aislado.

La inexistencia de un plan de contingencia ante la eventualidad de un contagio (tantas veces reclamado por el personal en las asambleas), se puso de manifiesto cuando desde el equipo directivo se tomaron medidas improvisadas; comunicados emitidos para luego ser modificados; desinformación generalizada hacia adentro y hacia afuera y hermetismo absoluto en la conducción de quienes debieron tomar el timón y mantener a flote algo que se hunde.

La ceguera y el no reconocimiento a tiempo de una realidad que nos desbordaba aún sin pandemia, ha llevado a una situación que, sin intención de causar alarma, recién empieza. La posición de salud de nuestro hospital desde un principio, debió encauzarse mediante la exigencia a las autoridades de lo necesario en cuanto a personal e infraestructura en forma concreta. NO PROMESAS. En sendas notas lo reclamamos. Sólo recibimos promesas que, al día de hoy, no se cumplieron.

Nuestra realidad es concreta: NO hay hospital nuevo; NO hay hospital modular; NO hay refuerzo de personal; SI contagiados y SI aislados.

El infierno tan temido ha llegado. Y recién empieza, aun cuando las autoridades lo sigan negando u ocultando.

SERGIO RICARDO DIAZ

Odontólogo Hospital Violeta Villalobos

Delegado FESPROSA RN. Las Grutas.

Todas las cartas de lectores, artículos y nota de opinión de terceros se plasman sin cortar, ni corregir. Las mismas son responsabilidad de quienes las firman y no reflejan la línea editorial de este medio digital.