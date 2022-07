El medico neuquino rompió el silencio tras ser acusado de estafa

En los últimos días, en el marco de una investigación por estafas, personal policial allanó las oficinas del cirujano plástico de Neuquén, Daniel Fuente Serrano que también atiende a muchos pacientes en Las Grutas. El caso tomó trascendencia por ser acusado de jugar con la buena fe de jubilados.

Fuente Serrano rompió el silencio para hablar de lo que se generó en las redes con su caso, pero también en los medios de comunicación. “Gracias por tanto cariño, los cientos de mensajes de apoyo, de agradecimiento, de buena onda. Hay otro que se comen toda la información exagerada”, comenzó.

“Es información exagerada me termina beneficiando a mí, porque cuando vean va a decir: ‘¿tanto lío por eso que pasó?’. Yo no soy el líder de ninguna banda ni estafé a los abuelitos, nada de eso. Yo trabajo, me dedico a eso, la verdad va a salir. Así que la gente que se preocupa por los abuelitos, yo no estafé a nadie, ni tengo nada que ver con eso”, agregó Fuente Serrano.

A continuación, argumentó una campaña en su contra: “Esto, al lado de lo que se decía ante y que siempre se supo la verdad. Hace 20 años, cuando me quería desprestigiar, decían que inyectaba líquido de freno, así que imagínense. Pero eso no es nada con lo están diciendo ahora, que estafé a abuelitos. Nunca haría eso y nunca llamaría a nadie para hacer esas cosas”.

En cuanto a esta causa por presunta estafa, enfatizó: “Esto se va a resolver rápido, en los próximos días se va a saber la verdad. Hay cosas que no han salido a la luz y ya van a salir. Es un caso complicado en el que me metí. Son errores que uno comete, sin querer, y después pasan estas cosas». (NoticiasNet)

