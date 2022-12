El peronismo de San Antonio Oeste busca ir con un solo sello partidario

El legislador sanantoniense Luis Noale reconoció que existe incertidumbre en el peronismo de cara a las elecciones del 2023 a nivel provincial y también en su localidad. Por su parte, dijo que mantiene diálogo con todos los sectores y que son tiempos de “desensillar hasta que aclare”.

En cuanto a la dispersión del PJ provincial sostuvo que espera que no se profundice y que se evite a través del diálogo y el consenso. “Cuando se tienen que tomar estas decisiones surgen inseguridades y egoísmo, pero debemos trabajar para que el principal beneficiado sea el PJ”, afirmó.

“Yo tengo buen diálogo con todos los actores de nuestro partido, con muchos no coincidimos en la mirada”, sostuvo y confirmó que mantuvo una charla con el presidente del PJ Sergio Hernández. “Nos acercamos con el secretario general de la Unidad Básica de San Antonio Oeste, Mario Schachtel para plantearle que van a surgir problemas donde no seamos gobierno y las elecciones sean simultáneas. Si no se define rápidamente no tendremos siquiera el sello del PJ, San Antonio es la sexta ciudad de Río Negro y tal vez tengamos que salir a conformar un partido vecinal. Se tienen que empezar a dar estos diálogos para ver qué soluciones se encuentran”.

Agregó que espera que “lleguemos al final del camino con todos los sectores juntos, como se intenta todo los días, pero la situación es complicada. Uno es afiliado al PJ y el partido es verticalista, la discusión debe darse para adentro de las unidades básicas donde estamos viendo las diferentes alternativas”.

Opinó que “hay que desprenderse del romanticismo y de los sentimientos que genera el peronismo y que cada uno lleva militando todos los días y hay que ser más pragmático, y pensar lo mejor para el partido justicialista, en particular del PJ de San Antonio”.

En ese sentido dijo que “el pragmatismo no tiene límites, sólo los que pondrán los compañeros. Personalmente me despojo del romanticismo y del sentimentalismo, lo que sea mejor para el PJ ahí estaremos, con el fin de poder mantener una pequeña cuota de poder como tenemos acá. La expectativa es poder tener representantes de nuestro partido a nivel local y provincial. Hay que avanzar en cuestiones que beneficien al conjunto del PJ”.

Con relación a las posiciones de los distintos sectores internos y las posibles postulaciones afirmó que “están dando todos más vueltas que perro para echarse y no se define la cuestión. Nosotros tomaremos cualquier decisión con el apoyo de sus compañeros. En San Antonio tenemos que tener representación en el Concejo Deliberante y en el Tribunal de Cuentas, hay compañros como el concejal Guillermo Masch que ya manifestó intenciones de ser precandidato a intendente por nuestro partido, tenemos que trabajar en estas cuestiones para mantener una cuota de poder y ver la posibilidad de ganar las elecciones. En SAO la discusión es el tema del sello”.

Admitió que preocupa “la incertidumbre que se vive hoy dentro del PJ. La política es diálogo y no solamente juntarme con los que piensan igual que yo, sino también dialogar con los que están en la vereda de enfrente. La situación ideal es que el PJ tenga un candidato a gobernador pero hay dirigentes por un lado y otros por otro, así es muy complicado. Hay que desensillar hasta que aclare”, destacó. (Fuente La Palabra)

