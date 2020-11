El pontón en SAE como “polo logístico pesquero” para movilizar económicamente al puerto todo el año

El subsecretario de Pesca de Río Negro, Jorge Bridi, informó que se pretende posicionar al puerto de San Antonio Este (SAE) como “polo logístico pesquero”, de manera de sacarlo de la estacionalidad de la exportación frutícola, “para lo cual hace falta alguna infraestructura de servicio y de apoyo a la flota pesquera”. Dijo que esto se enmarca en un proyecto más amplio como es el de la integración bioceánica, al que le quiere dar nuevo impulso la gobernadora Arabela Carreras, “por eso lo estamos trabajando en conjunto con la Corporación para el Desarrollo y Promoción del Corredor Bioceánico Norpatagonico y el Ente Fiscalizador del Puerto de SAE”.

Bridi explicó que “la pesca se está realizando muy cerca del puerto” con lo cual es posible brindar servicio a la flota pesquera “para tratar de generar riquezas en el lugar”.

Indicó que fundamentalmente se quiere atraer a la flota que trabaja en el Mar Argentino fuera de los límites del Golfo San Matías, ya que actualmente en el pontón flotante que está adjunto al muelle de SAE sólo operan los barcos más grandes que trabajan en las aguas rionegrinas, “5 de una flota de 25”.

Informó que operan estos cinco barcos porque se hizo un trabajo de “desocupación o limpieza” en el pontón “de cuatro grandes buques que fueron estacionados pero que quedaron sin actividad desde hacía años –por quiebra de la empresa-; esos buques fueron desguasados en las partes que podían contaminar y tres ya fueron trasladados y hundidos en el parque submarino creado cerca de Las Grutas y el cuarto está próximo a seguir ese camino”.

“Esto generó espacio y hoy está más operativo, con vistas al polo logístico pesquero”, explicitó.

Explicó que hay cuatro proyectos para llegar a ese objetivo mayor, “la ampliación del pontón flotante, que es sumamente costosa, inicialmente se presentó en el marco del llamado Plan Patagonia con el anterior gobierno que no prosperó y también en el Plan Castello que quedó pendiente para una segunda etapa; el otro es una Terminal de Exportaciones, no podemos atraer barcos pesqueros de afuera si no tenemos un lugar para acopiar mercadería hasta consolidar la cantidad de contenedores que se necesite para que ingrese un buque mercante a buscarlo; un Taller de Reparaciones Navales haciendo un baradero para barcos, que entre Comodoro Rivadavia y Mar del Plata no hay ninguno, éste estaría en el medio, y una Proveeduría Naval”. “La mayoría de estas cuestiones estarían operadas por privados, pero serían concesionados por el estado los servicios o el estado haría las obras y cocnesionaría a un privado la operación”, explicitó.

Insistió que la inversión mayor es la del pontón flotante, hoy sólo construirlo, sin instalarlo, cuesta unos 4 millones de dólares.

Informó finalmente que como primer paso se está buscando contratar un consultor para elaborar un “master plan”, algo que es necesario y que nos e puede hacer directamente desde alguna área provincial. (APP)