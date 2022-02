“El portal del Puerto del Este será permanente”

El intendente Adrián Casadei aclaró las dudas respecto a la adquisición un módulo portátil de oficina y un módulo portátil sanitario “es permanente”.

En diálogo con InformativoHoy Radio indicó que “recién se contó con el dinero, es importante destacar esto, no se hizo antes porque no se tenían los fondos, ahora tendremos la posibilidad de instalar y quedará allí todo el año”

Casadei que repasó en la entrevista varias obras públicas que se van a llevar adelante, especificó que “es una de las localidades con más fondos para infraestructura de la provincia y esto tiene que ver con el crecimiento poblacional que tenemos en todo el ejido”.

El mandatario comunal sostuvo que “es un trabajo que hacemos de manera constante el poder conseguir las obras, es 24 horas por siete días, los 365 días del año trabajando para sacar adelante este municipio”.

Instalación de un tanque destinado a la descarga de efluentes en el Portal del Puerto

El Intendente Municipal, Adrián Casadei, recorrió junto al secretario de Servicios Públicos, Martín Millán, el Portal del Puerto San Antonio Este donde recientemente se instaló un tanque para la descarga de efluentes que conlleva una capacidad de 10 mil litros, con el objetivo de ser un punto de depósito de aguas grises para motorhomes y casillas rodantes.

El Portal brindará información sobre el plan del manejo del Puerto, con normas de uso y convivencia como, por ejemplo: no arrojar basura, no extraer fósiles/caracoles, no cazar, no hacer fuego, no molestar/alimentar a la fauna silvestre, acampar en lugares expresamente delimitados, etc.

Cabe recordar que dicho lugar contará con dos módulos portátiles, uno de oficina y uno sanitario, que fueron licitados en un acto que tuvo tres oferentes.

