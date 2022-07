“El problema de los recursos para las pesqueras está complicado y eso repercute en los trabajadores”

Juan Ortíz se refirió respecto a la situación de los trabajadores en las plantas pesqueras en San Antonio Oeste, SAE y Sierra Grande. No solo la situación económica, sino la falta de producción debido al faltante de productos para procesar.

“Estamos en una etapa compleja, la verdad que hoy todas están procesando poco o bien no procesan nada” indicó que “hoy un trabajador está prácticamente recibiendo un salario garantizado, nadie puede decir que hoy están elaborando mucho” mencionó.

“Nos preocupa que empresarios, algunos están viendo la posibilidad de tomar gente para cooperativa, otra vez estamos con esta precarización, hicimos una presentación en la delegación de trabajo y vamos denunciando por que tiene actitudes contrarias, sinceramente no entendemos porque actúan de esa manera” explicó el sindicalista.

“El otro día desde Perla del Este echaron un trabajador de cinco años laborales, inentendible que el dueño tenga hoy una actitud muy distinta a lo que venía haciendo. Parece que querer formar una supuesta cooperativa y de nuestra parte sabe, que si quiere precarizar la mano de obra, tercerizarla con una cooperativa que parecería quiere formar, vamos a hacer las presentaciones debidas” señaló a Info4.

“Quieren radicar una cooperativa de Mar del Plata que se llama “Cabo Corrientes” y no debería permitir el ministerio de trabajo, ni la subsecretaria de pesca aquellas empresas que tengan cupo de pesca provincial, para que inserten en sus plantas esa forma de condiciones laborales precarias” sostuvo Ortíz.

“La actividad está bastante comprometida en todos lados, pero acá quieren tener rentablidad reduciendo personal. Hoy no hay producción y si no tenemos eso, no hay venta y sin la misma no hay dinero, Río Salado lo planteó a la provincia por el inconveniente que tuvo con un embargo y si bien pudieron cumplir con el aguinaldo, esto es una alarma a lo que venimos planteando” dijo el gremialista.

“La variable del ajuste de las empresas es el trabajador, ganaron muy bien porque han tenido especies para procesar, pero lamentablemente siempre se corta por lo más fino, ellos dicen que los números no le dan, lo que mencionan cada vez que hay problemas económicos y sí, estamos muy complicado, son pocas las empresas que traen de plataforma nacional y escaso el recurso, pero eso no es excusa para amenazar con despidos o reducción salarial” concluyó.

