El San Antonio Oeste “de los incendios”

HISTORIAS SANANTONIENSES. Una nota enviada por el escritor Jorge Castañeda respecto al fuego desatado en los comercios y viviendas de la Familia Benítez y Domínguez hace más de 50 años, hizo recordar lo escrito por Rene Lefevre en su libro “Mi querido Puerto San Antonio”

En el apartado “Los Incendios” mencionaba “apareció una extraña epidemia en San Antonio Oeste, la de los incendios… claro que muchas construcciones, casi todas, eran de madera, y algo resecas por el clima y la falta de agua. Tampoco existía el cuerpo de bomberos voluntarios. Apareció entonces como una psicosis del incendio y se sumaron entre 70 y 75 algunos meses” refiere el escritor.

Agrega además un dato interesante “las compañías de seguro consideraron entonces a San Antonio Oeste como zona no recomendable y de tarifas gravadas. Por suerte no hubo víctimas y de los viejos edificios incendiados se construían mampostería y más lindos que antes… no hay mal que por bien no venga” concluía el párrafo Lefevre.

Castañeda se hacía una pregunta respecto a la foto que se observa arriba y la cual agregamos dos más de la misma situación abajo ¿Quién puede aportar datos de esta foto de un incendio en San Antonio Oeste?

Menciona el escritor de Valcheta que la misma “data según mis archivos del año 1967” no se equivoca. Ese incendio impactó a los vecinos, pero no es Casa Kanje como lo señala en su artículo, sino Casa Iud. Esquina actual de Pellegrini y San Martín.

Estipula Castañeda “Como en todo tipo de siniestros de este tipo los vecinos se vuelcan en las inmediaciones y la noticia corre de boca en boca” agrega “no se aprecia ninguna autobomba de los bomberos, si un camión tanque ¿era un camión municipal?”

“Otra pregunta ¿Quién era el propietario del hermoso Rambler Amabassador que ocupa el primer plano de la fotografía? ¿Y del cartel de la IKA, alguien se acuerda algo?.

Marcelo Pesaresi (in memorian) – IH

