Ante el comunicado emitido por el Sindicato de Obreros Portuarios de San Antonio Oeste (SOPSAO), en relación a la descarga de materiales con destino a Vaca Muerta Sur en el Puerto de Puerto Madryn, expresamos nuestra más profunda solidaridad con los trabajadores y trabajadoras portuarias de nuestra localidad y con el gremio que los representa.

Como ha sostenido con claridad nuestro Gobernador Alberto Weretilnek, el trabajo debe ser para y por los rionegrinos. Por eso, resulta inaceptable que, luego de todo el esfuerzo colectivo —del gobierno, del sindicato, de la comunidad— por posicionar al Puerto de San Antonio Este como una alternativa logística sólida y confiable, se derive esta operación a otra provincia.

Frente a esta situación, como legisladores vamos a exigir explicaciones formales a la empresa concesionaria del Puerto de SAE, Patagonia Norte. Queremos saber si hubo o no una solicitud de presupuesto, cotización o propuesta comercial concreta por parte de la empresa VMOS —responsable de la operación— para realizar esta descarga en nuestro puerto.

Esto no puede pasar más. No vamos a permitir que se nos margine del desarrollo de Vaca Muerta Sur, ni que el esfuerzo de toda una comunidad quede a merced de intereses mezquinos o decisiones tomadas a espaldas de la gente.

Reafirmamos nuestro apoyo al SOPSAO y a los trabajadores del Puerto de SAE.

Legisladora Marcela Rossio y Legislador Luis Noale