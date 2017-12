SOPSAO protestó frente al municipio sanantoniense

Los integrantes del gremio de portuarios se congregaron en las puertas del palacio municipal, para protestas contra la declaración de interés de una Jornada capacitación actualización normativas vigentes, responsabilidad sobre terceros, seguridad e higiene organizada por los afiliados a Guincheros y Grúas Móviles.

Al respecto Julio Cullumilla señaló a InformativoHoy “siempre reclamamos lo justo, siempre reclamamos lo que le pertenece al trabajador de San Antonio y hace 33 años que el gremio defiende a los que están legalmente en el Puerto, nos dolió muchos que los concejales y el intendente dándole un aval a un gremio que no tiene jurisdicción aquí, estos sindicatos son piratas, son de Buenos Aires, no de esta zona, presentaron una nota avalada por concejales del FPV, sin sello de algún ministerio, hablé con todos los secretarios de trabajo y no recibieron nada, ningún permiso”.

“Esto le sirve a estos señores que empiezan a trabajar con estos avales y los concejales no pueden recibir cualquier cosa de otro lado, deben defender a nuestro trabajadores, ahora prometieron que van hacer un acta retractándose de lo que hicieron, ayer la señora Spósito nos dijo que eran de acá, ella se olvida que nosotros tenemos 70 trabajadores que son temporarios y venimos luchando para que pasa a planta permanente, tenemos 200 curriculumns de los hijos de los que se jubilaron, por eso es importante que defendamos lo nuestro, primero están nuestros pobladores y después están los demás” afirmó el gremialista.

“Esta gente que viene de Buenos Aires es todo trucho y vendremos el lunes para ver el acta para entregar a nuestros abogados y si no nos convence nos movilizaremos de nuevo y me parece que lo principal es que reconozcan a nuestro gremio y nuestro afiliados, el otro día nosotros presentamos una nota sobre nuestra jurisdicción sobre el muelle Heleno Arcángel y no lo tomaron en cuenta, porque queremos que la gente esté bien y no soga precarizada, sino iremos a la justicia si no nos sientan a dialogar, pero vamos hacer las cosas bien como siempre lo hicimos desde nuestro gremio” sostuvo Cullumilla.