Empleados del Casino de Las Grutas reclaman la reapertura de la sala de juegos

Trabajadores de Casinos del Río se convocaron frente a la Municipalidad de San Antonio Oeste, en apoyo al petitorio que entregaban sus compañeros en la gobernación en la capital rionegrina, para que se reabra la sala de juegos y así poder cobrar sus sueldos íntegros.

Uno de los empleados, mencionó a InformativoHoy que “es necesario comenzar a reabrir con protocolos correspondientes, lamentablemente ya se presentaron otras notas y no hubo respuestas, por eso ahora estamos movilizándonos en distintos lugares”.

“Somos 70 empleados directa e indirectamente que trabajamos en el Casino, no reabrió sus puertas desde el 17 de marzo, estamos cobrando del aguinaldo solo lo que se trabajó dos meses y medio, en cambio el sueldo en cuotas, pero solo el 75% del mismo, porque el 25% pagaron desde la empresa y el restante 50% aporte del estado” aseveró.

Dijeron que hay que tener en cuenta muchos pagan alquiler, impuestos “tenemos que darle el plato de comida a nuestros hijos, aquí no hay contagios y me parece que podemos trabajar con distanciamiento, tenemos previsto todo para llevar adelante la apertura, pero no sabemos cual es el problema de la gobernadora que no da respuesta”.

“Esto también puede darse en Choele Choel, Catriel, Viedma, en ninguno de estos sitios hay circulación viral, deberían reabrir”.

“Es hora debemos tener una normalidad a la zona, porque muchas familias están con problemas económicos y nosotros no somos la excepción, deberíamos comenzar con nuestras tareas laborales” afirmó.

Mencionaron que tienen esperanza de obtener respuesta favorable.