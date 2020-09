EMPROTUR: llamado a concurso para contadores

El Ente Mixto de Promoción Turística, por este medio, llama a concurso a Contadores

Públicos para llevar adelante la contabilidad del EMPROTUR.

Requisitos:

• Poseer el título de contador público nacional y hallarse habilitado para el

ejercicio profesional.

• Tener radicación en San Antonio Oeste, Las Grutas o San Antonio Este de por lo

menos 3 años.

• No haber tenido sanciones disciplinarias de ningún tipo por parte de los

organismos profesionales que rigen la matrícula.

• No estar ni haber estado en concurso o quiebra o declarado culpable por delito

en contra de la administración o condenado en cualquier proceso que afecte su buen

nombre y honor.

• Declaración Jurada en la que conste que no se encuentra comprendido en las

incompatibilidades para el ejercicio de la función pública.

• No deberá formar parte de comisiones directivas de alguna de las asociaciones

o cámara que integren el Directorio del ente.

Se deberá enviar propuesta al mail emprotursaolasgrutas@gmail.com. El Directorio

será quien evaluará los presupuestos y llamará a entrevistas de creerlo necesario. El

plazo para enviar la propuesta será hasta el 30/09/2020.

