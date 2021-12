“En el hospital modular de Las Grutas atendemos a residentes y turistas con síntomas de Covid”

El director del nosocomio “Violeta Villalobos” de la villa turística, el médico Pablo Duna, comentó que atenderán con el personal que poseen habitualmente en ambas unidades operativas “si necesitamos refuerzos, el Ministerio de Salud responderá a la demanda solicitada” afirmó.

“La guardia está en el hospital central de Las Grutas, pero tenemos divididos los espacios para atención y explico por qué, por ejemplo, una persona que tenga una sintomatología con cuadro respiratorio o cuadro intestinal con diarrea vómito y fiebre, quienes tengan esos síntomas que son compatibles con el Covid, se los atiende en el modular y se los hisopa para descartar o confirmar” manifestó a InformativoHoy Radio 102.5 (Marítima FM).

“Lo que uno tiene en Salud es visión del riesgo, hasta no tener los resultados se aíslan a las personas, también a los contactos estrechos, si en el caso de que algunos de ellos, hablando de los contactos, dentro de los 14 días, tienen síntomas, recién ahí se le da como positivo, es el criterio que usa el gobierno” sostuvo.

“Respecto a los PCR, los estudios que se han hecho aquí en la zona, que tipo de cepa se tiene, si bien se hace de forma aleatoria, se van tomando muestra y hasta el momento no tenemos la variante Ómicron, si algunas Delta, pero el resto son las cepas que ya estaban circulando, respecto a la variante Ómicron si bien no tiene complicaciones graves, es muy contagiosa por lo que se sabe hasta el momento” explicó el profesional.

“Tenemos una altísimo porcentaje de personas vacunadas, un alto porcentaje de inoculación, pero el virus nos hace recordar con estos picos, que son esperables, que no hay que bajar la guardia, si bien la vacuna no evita el contagio, morigera el impacto de la infección, disminuye el riesgo” añadió además “lo que evita verdaderamente el contagio son los cuidados que debemos tener cada uno, el uso de barbijo, distanciamiento, no compartir mates o vasos, lo que recomiendan constantemente, hubo muchas personas que se relajaron y que no usan la protección de boca y nariz, ahora tenemos los resultados de la suba de casos” refirió el médico.

