“En este país se castigan a las empresas que quieren producir”

Uno de los empresarios locales, Carlos Mata, señaló a Signos FM que las paritarias aún no están cerradas y se discute mucho el tema de los valores que piden desde el gremio. El dueño de Perla del Este defendió la forma de trabajo del sistema cooperativista.

“Respecto a la producción, con todo lo que debemos pagar, a la empresa le cuesta casi 30 pesos el kilo y sobre eso debes aplicar el 931 que es un 30% más lo que se debe pagar a un filetero” en bruto por día en temporada de langostino obtienen poco más de seis mil pesos y una envasadora poco más de tres mil.

“El problema que tenemos es con los que están en planta en una jornada de 8 horas de trabajo concretamente de langostino a full, gana 18 mil pesos un/a filetero/a, una diferencia mucho menor tiene un/a envasador/a, por eso digo que los valores están distorsionados y queremos equiparar esas ganancias y me parece que es hora de conversarlo” por eso propusieron parar hasta octubre la discusión.

Dijo que el garantizado está muy bajo, pero no están equiparados y eso también deben conversarlo “los valores son insuficientes, en eso somos claro, pero realmente yo creo que debemos hablar sobre los montos, porque la defensa que hace el gremio no está como debe corresponder, nosotros le damos al estado el 51% de cada uno de los trabajadores y por eso no se puede equiparar”

Respecto a la implementación de cooperativismo dijo “yo las defiendo, es un modelo, si bien tenemos un problema con los gremios, llevado correctamente, en el mundo el 40% de trabajo son cooperativas, porque son acciones que para mí es más equitativo el ingreso”.

“Obvio que las cooperativas es una diferencia, porque el pago impositivo es menor y las personas van ganando lo justo o más por mes, según la cantidad que producen, pero eso no se tiene en cuenta, en otros lugares funcionan las cooperativas muy bien” mencionó que los costos laborales son muy altos.

“Nosotros vamos a cerrar un balance a pérdida, pero no solo tuvimos ATP, sino que solicitamos préstamos, pero no para invertir en tecnología o ampliación, sino es para pagar a la gente, entonces aquí se castiga a las empresas, porque no hay nada que incentive a la industria, pero el estado no baja los impuestos, sino que aplica más y gran parte de la perdida es debido a esto” sostuvo.

“Nosotros carecemos de muchos servicios. Lamentablemente aquí todos se tienen que empezar a rever la situación, no solo Nación, sino provincia y municipio, porque incluso nos atrasa para agregar el valor agregado, seguramente lo vamos analizar como empresa también” expuso.

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA