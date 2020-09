En Las Grutas se anunció CORDON SANITARIO y hay círculos de comerciantes que se oponen (Carta de lectores)

Hablemos claro, tenemos oficialmente,150 infectados y 293 sospechosos es decir casi 500 personas involucradas, el personal de salud ya no puede manejar esto, porque hay trasmisión vírica, es decir no se sabe de dónde viene el virus, porque entre las personas que no están involucradas en estos números hay personas contaminadas sin síntomas y por ello sin saberlo, producen día a día el crecimiento del contagio, porque los confirmados y los sospechosos están aislados y no CONTAGIAN

Por ello la única medida que queda es considerar a toda la población como sospechosa e inmovilizarla lo más posible y eso se llama cordón sanitario. Si el contagio desbordara, se convertiría en una tragedia, que sería tomada y amplificada por todos los medios locales y nacionales y allí se mostraría que, sin ningún medio de tratamiento posible, los ORGANISMOS públicos y privados llevaron a toda la población al desastre por un delirio económico y esto haría que el DESTINO, como lo llaman, se convertiría en un lugar no recomendable para nadie. Por ello lo mejor que pueden hacer los que quieren conservar el destino, es CURARLO y eso se hace con medidas sanitarias, no con inconducentes marchas, que lo único que harán es agravarlo. Dios quiera que todos recapacitemos, el virus no es un ser vivo, es una partícula, que nuestro organismo reproduce, si hacemos cosas para que esto ocurra, por ello nuestra gran arma, es nuestra inteligencia, UTILISEMOSLA.

Dr Antonio Tourville

DNI 7817849