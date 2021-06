En San Antonio esperan que la asistencia en la vacunación de hoy sea masiva

Será para los del rango de edad de 18 a 59 años con factores de riesgo inscriptos en la pagina y aquellos que tienen de 40 a 59 años sin factores de riesgo. Los operativos serán el hospital central y el CAPS A respectivamente.

El adelanto y la ampliación del operativo se dio por la llegada de más vacunas y porque el día viernes, cuando debieron asistir al menos 300 mayores de 60 años, solo fueron poco más de 50 personas.

Esto motivó que evidenciaran en las redes sociales los responsables del nosocomio

“Les cuento un triste detalle-posteó la médica- mucha gente al saber de qué marca es la vacuna no se la colocan esperando que lleguen otras. Entiendo que es un derecho, pero luego no hay que quejarse cuando los resultados no son los deseados” posteó Paula Iaquinta.

También el médico Pablo Ferreyra dijo que no entiende el porqué de esta situación y que aduce a que quizás no llegó la comunicación a todos, igualmente reconoció que hay gente que prefiera ciertas vacunas y otros que optan directamente por no vacunarse.

De todos modos, adujo que las vacunas no se pierden, sino que se aplicarán a los rangos de poblaciones siguientes “esperamos este lunes que concurran muchos vecinos, creo así será” dijo esperanzado.

Sus palabras fueron con cierta preocupación, pero expresó que el ritmo no se va a detener.

JORNADA DE VACUNACION ABIERTA VACUNA COVID19 EN EL HOSPITAL

LUNES 28/06/21: DE 9 HS A 14 HS

Personas de 18 a 59 años CON FACTOR DE RIESGO CON CERTIFICADO MEDICO EN MANO, inscriptos previamente en la página www.vacunate.rionegro.gov.ar

LUGAR: Hospital Aníbal Serra ( Belgrano y Torello)

La vacunación es por orden de llegada.

JORNADA DE VACUNACION ABIERTA VACUNA COVID19 EN EL CAPS A

LUNES 28/06/21: DE 9 HS A 14 HS

Personas de 40 a 49 AÑOS SIN FACTORES DE RIESGOS inscriptos previamente en la página www.vacunate.rionegro.gov.ar

LUGAR: HOSPITAL “A” (Calle Irigoyen casi Brown)

La vacunación es por orden de llegada.

ATENCIÓN:

Respetar protocolo vigente.

USO DE BARBIJO CORRECTO

Respetar distanciamiento.

