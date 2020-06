“Enérgico repudio” de la legisladora Gemignani respecto a un comunicado del FDT

Ante la presión ejercida por el comunicado del Bloque del Frente de Todos, me veo en la necesidad de manifestar que es temerario decir que una denuncia es falsa y utilizar la palabra “enérgico repudio” con el solo fin de amedrentar a las dos mujeres que valientemente denunciaron que en un lugar oficial de Refugio para mujeres víctimas de violencia hayan practicado un aborto. No podían hacer otra cosa, era su deber hacerlo. No está permitido en estos sitios institucionales suministrar medicamentos ni realizar ninguna práctica médica. Estas mujeres se merecen respeto, aunque no piensen igual que este bloque.

Creo que el Bloque del Frente de Todos debería tener más preocupación porque en estos organismos públicos actúen movimientos que realizan práctica ilegal de la medicina como la agrupación “Rosa Salvaje”. Y no generar desinformación, porque no está denunciada ni siendo investigada la víctima, sino que se investiga qué hacía una agrupación que nada tiene que ver con el Estado en dicho refugio suministrando medicación.

Por la Legislatura rionegrina fue declarada de Interés social, sanitario y educativo la implementación en nuestra provincia de la Red de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable 0800 333 1148 y lamentablemente nuestra información no llega a estos lugares en donde hay tanta vulnerabilidad, en cambio se defiende la participación de grupos ilegales.

Espero que la justicia investigue en profundidad este hecho que es en verdad, lo más grave de este triste acontecimiento.

Es necesario que la justicia investigue con total libertad, sin este tipo de presiones políticas. La justicia todavía está en esa etapa, por lo que creo que debemos ser respetuosos de la misma.

MARIA LILIANA GEMIGNANI – LEGISLADORA JSRN