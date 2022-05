Entrevista a Bladi Ceret, un sanantoniense creativo y con mucho potencial en la música

El cantautor sanantoniense Marcos Cantrachof, conocido artísticamente como “Bladi Ceret”, se suma a los artistas locales en el proyecto “Conociendo a nuestros Músicos” del Diario Digital InformativoHoy. Los músicos responden las mismas preguntas y damos a conocer mejor su intimidad y las facetas que los inspiraron en su trayectoria.

Bladi Ceret indicó a este medio “nací y viví en San Antonio Oeste hasta los 18 años. Empecé con la música a los 10 años cuando descubrí que en mi casa había una guitarra que en realidad en ese momento estaba en la casa de un amigo de la familia. La conseguí, y ese verano el nieto de mi vecino (que era guitarrista) llegó a visitarlo y pasó casi todo el verano. Él tenía su guitarra e iba a pedirle que me la afine. Cuando escuché que tocó «november rain» de los Guns le hice la vida imposible hasta que me la enseñó”.

“Si bien reconozco que tenía cierta facilidad para aprender a tocar la guitarra, no era el caso de cantar, y no fue hasta hace pocos años que decidí tomar clases inspirado en la idea de cantar mis propias canciones” comentó además “después de superar en una etapa difícil de mi vida, sentí que realmente tenía algo para compartir, y es así que empiezan a nacer estas «canciones positivas» acompañadas de una estilística «rockmelodica».

“Mi proceso creativo no es siempre igual, pero si algo tienen en común entre cada uno de ellos es una fuerte intensidad al comienzo. Puedo tener 3 o 4 días plasmando la letra a una hoja a toda hora. Es clave en mi proceso aprovechar esa etapa lo más posible. Luego llegó a un punto en el que empiezo a pulir todo un poco más y cambio palabras que tal vez ya venía usando en otras canciones, cambiar ciertos acordes, reacomodar un poco la melodía de la voz y pensar en ciertos acompañamientos de otros instrumentos” sostuvo el músico.

“Hoy la música forma gran parte de mi vida. Y formó parte del proyecto OCEANO ESTUDIO, un estudio de grabación que tengo junto a mis hermanos en la que produzco a grupos y solistas locales y regionales” dijo asimismo “la música cambió y cambia mi vida todo el tiempo porque necesito superarme en todo momento y son esas superaciones que te transforman como persona, te vincula con más personas, trabajos en equipo y en el momento en que comparto mis canciones, lo que quiero transmitir, y también hay mucha superación y entrega”.

“Hasta ahora tengo publicadas 3 canciones con sus respectivos videoclips. Hay más canciones en lista de espera que esperan (valga la redundancia) abordar el proceso de producción donde toman verdaderamente vida” agregó también “he compuesto canciones especialmente para personas en particular y que no fueron publicadas pero si se las hice llegar en forma de regalo a esas personas especiales que me inspiraron en la vida. Una de esas personas es una amiga de la infancia y de la vida. Y no tengo ningún significado oculto en mis canciones, por el contrario son bastante claras y siempre tienen un mensaje explícito”.

Señaló entusiasmado “mi canción favorita aún está en la lista de espera, pero si tuviese que elegir de las ya lanzadas, me inclino por «SiN AmaRRaS» tiene un trabajo increíble que me dejó un gran crecimiento a nivel artista, es una producción de mi autoría”.

“Aun no me he presentado como solista, estoy en el proceso de creación de mi contenido para lograr un repertorio que me permita al fin generar mi propio show. Disfruto ser cantante y compositor, aunque lleva mucho trabajo, si no lo disfrutaría sería muy difícil generar logros y mantener un ritmo constante de trabajo. Pero lo que más disfruto es trabajar con otros artistas y llevar adelante sus canciones, grabarlos, verlos superarse y expandir sus potenciales” explicó el cantautor.

“Hoy en día me siento mucho más maduro que antes a la hora de llevar adelante objetivos musicales. Ya sea para mí o para un cliente. Cuando muchas veces pensamos que con solo tener una buena canción ya tenemos casi todo el trabajo hecho, muchas veces es solo el comienzo. Queda un largo tramo por recorrer hasta que se logra la mejor versión de esa canción o idea, y es ahí donde hoy me siento más maduro y con los pies en la tierra para hacer de las ideas algo realizable” reveló Bladi Ceret.

“Creo que Lisandro Aristimuño fue un gran inspirador para mí lo conocí viéndolo por la televisión tocando en el programa encuentro en el estudio y escuchaba la entrevista que le hacían entre canciones, me sentí muy identificado e inspirado. Recuerdo que dijo que era de Viedma y habló de su infancia, me sentí identificado y algo por dentro me decía que quería ser un poquito de eso y un poquito de ese artista que tanto admiro. Espero algún día abrir uno de sus shows o invitarlo a hacer un tema en conjunto, soy muy soñador. Ya veces me funciona» conlcuyó.

Bladi Ceret https://www.youtube.com/channel/UCpGUzM5UUt8Q8DDiq7BHTGw

