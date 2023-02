Entrevista a Fernando Boullón quien trabajó con René Favaloro «la intimidad del hombre detrás del aclamado médico»

Fernando Boullón, quien compartió con René Favaloro quirófanos contó en San Antonio Oeste sus charlas, humoradas y otras anécdotas del hombre que salvó millones de vidas.

Estuvo en San Antonio Oeste el cardiocirujano Fernando Boullon, discípulo de René Favaloro con quien compartió varios años de trabajo. Relató sus vivencias, tanto profesionales como personales, con el creador del sistema By Pass y dió su punto de vista sobre los avances permanentes que se dan en la cardiocirugía contemporánea.

Al ser consultado sobre los causales de su suicidio, Boullon señaló que, al contrario de lo que se dijo, no fue la situación económica la que lo llevó a tomar esa drástica decisión.

Boullon, agradece constantemente haber formado parte del staff de Favaloro, de quien este año se cumplen veinte tres años de su muerte. Después de escribir una carta al entonces presidente Fernando de la Rúa​, en la cual criticaba rigurosamente al servicio de salud, se pegó un tiro en el corazón.

«No quiero hablar de su suicidio, pero René no daba más, era el rey de los honestos, aunque también algo inocente, lo cagaron por todos lados, en el final estaba rodeado de víboras» agregó «Era un distinto René y yo necesitaba aprender con alguien así, un fuera de serie en lo suyo, y un duro como persona, él vivía para el trabajo, era feliz en su ámbito y a su manera, con su estilo” comentó.

Boullon recuerda que cuando Favaloro lo veía con mala cara le preguntaba qué pasaba. Una vez él le mencionó que estaba preocupado por la evolución de un paciente, porque algo no había salido bien; entonces su maestro le decía: ‘Pensá en el que sigue’. No porque no le importara ese paciente, sino porque entendía que lo sucedido no tenía arreglo. «Con el próximo vas a cometer menos errores. Deprimido no me servís», remataba el hombre que realizó la primera operación de bypass del mundo.

Hoy Boullon cuenta en su haber con 14.000 cirugías de corazón, más de 260 trasplantes renales, 140 cardíacos y uno cardiopulmonar. En su libro de casi 300 páginas, se trama entre anécdotas que van dando cuenta de la personalidad de ese magnánimo hombre como fue su maestro y mentor René Favaloro.

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA