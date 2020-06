“Es imposible que mi papá haya contraído coronavirus en San Antonio”

Así lo comentó Martín González, hijo de Norberto, el hombre que falleció en General Roca.

“Mi padre llegó a Roca el sábado a las 08 de la mañana, entró allí por el ACV que sufrió” señaló que dialogó con Mercedes Ibero “me dijo que no sabía cuando le hicieron el hisopado si fue antes o después de operarlo”.

“Persona que llega a terapia dice el protocolo debe ser hisopada, pero mi padre llegó para una tomografía y ahí le detectan su condición. Automáticamente le hacen una operación de emergencia y tengo entendido que a la tarde cuando sale de quirófano, al llevarlo a terapia le hacen el hisopado” agregó “Yo necesito saber cuando le hicieron el test antes o después de la operación”.

“Para nosotros es muy extraño porque mi padre no salía, no tenía contacto con nadie, su problema de salud no le permitía andar” sostuvo.

Mientras que su papá fue llevado al cementerio , a su madre la tienen en cuarentena preventiva en el alto valle “mi madre aún está en Roca, una vez que finalice el protocolo la traemos, pero ella está muy bien”.

Reveló además “en el acta de defunción de mi padre dice que tuvo COVID19 y ese es mi enojo, mi papá falleció por la diabetes, el ACV. Mi papá se fue con 36,7 de temperatura, mi papá murió por sus patologías graves, eso no por coronavirus, la verdad que me indigna”.

“Yo quiero que esta gente entienda y le pido que saquen ese registro, que falleció por COVID, queremos que eso no suceda” manifestó que en el diálogo con Ibero le dijo que es un caso muy raro, que están investigando “para mi es imposible que se contagie en San Antonio, y la misma Ibero me dijo que hace diez días no había casos sospechosos, es imposible que mi papá no haya tenido síntomas por las patologías que tuvo”

“Quiero que entiendan porque estoy negando que mi papá haya contagiado en San Antonio de COVID y que la gente sepa que la gente murió por un ACV” afrimó.

En el día de hoy esperaban el hisopado y también para su madre “Salud nos dijo que no nos pueden hacer el hisopado porque no tengo ningún síntoma, porque puede salir negativo, pero lo que necesito saber es si nosotros somos los que llevamos el virus, mi hermano o mamá son los únicos que tuvimos contacto con mi padre”

“Quiero saber si soy el que llevó el virus, necesito tranquilidad para mi familia, para la gente de San Antonio y que sepamos que pasó con mi padre” finalizó.

Audio de la entrevista con José Repucci en Signos FM