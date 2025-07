“Es necesario actualizar el Código de Comercio local”

El presidente del Concejo Deliberante de San Antonio Oeste, Daniel López, se refirió a los avances en reuniones con sectores del comercio.

Durante una entrevista, López explicó que mantuvo un encuentro con Walter Sequeira, presidente de la Federación de Entidades Rionegrinas, para analizar el impacto de diversos impuestos que terminan trasladándose al consumidor. Entre los temas más relevantes mencionó dos ordenanzas que generan preocupación en el sector comercial: la que regula la preferencia del 5% para compras locales en licitaciones, que “no alcanza para competir” debido a los altos costos de flete, y la relacionada con la introducción de mercadería, que también termina encareciendo los precios en góndola.

“Convocamos al Consejo Consultivo de Comercio y a las tres instituciones que agrupan al sector en la localidad para revisar estas normativas y trabajar en soluciones que beneficien a toda la comunidad”, afirmó.

Otro punto abordado fue la necesidad de modernizar el Código de Comercio local. “Es un código muy antiguo, hay rubros que ya no existen, como el de café, y otros nuevos que no están contemplados. Es necesario actualizarlo”, sostuvo.

También se refirió a la preocupación por la creciente cantidad de comercios cerrados y la necesidad de flexibilizar las habilitaciones comerciales, especialmente para quienes buscan emprender por primera vez. “Cada nuevo negocio significa generación de empleo, por eso hay que facilitar el acceso”, señaló.

En relación a la obra pública que se desarrolla en Las Grutas, López aclaró que la provincia de Río Negro está llevando adelante un proyecto de asfalto e infraestructura urbana sobre la avenida Río Negro. Sin embargo, surgieron quejas por parte de algunos comerciantes. “Algunos plantean que no pueden trabajar por la obra, porque es invierno y no se puede continuar con el asfalto ya que se resquebraja con las heladas, y otros porque la economía no da, entonces se buscan excusas para pedir exenciones impositivas”, explicó.

El presidente del Concejo señaló que entre seis y ocho comerciantes solicitaron algún tipo de subsidio o reducción de tasas municipales mientras dure la obra frente a sus locales. “Lo que planteé en la reunión es que deberían demostrarlo. Es la primera vez que alguien pide algo así por una obra tan importante como un asfalto nuevo, bulevares renovados y mejoras para el estacionamiento. Es una obra que va a cambiar la fisonomía de Las Grutas”, expresó.

También recordó que, debido a las condiciones climáticas de la región —con veranos de intenso calor e inviernos muy fríos con fuertes heladas—, es técnicamente inviable realizar trabajos de asfalto durante el invierno, lo cual retrasa de manera lógica los tiempos de ejecución.