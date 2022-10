“Es necesario actualizar la ordenanza impositiva”

“l secretario de hacienda Matías Hermo, señaló en InformativoHoy Radio “es difícil mantener el equilibrio de las cuentas municipales con este contexto inflacionario”

Mencionó que la ordenanza impositiva de tasas municipales y demás derechos que se pagan “deben ser actualizadas, venimos con la misma casi desde el año 1983 y hay rubros que desaparecieron y otros que aparecieron nuevo que no están contemplados”

Respecto a la novedad del posible monotributo unificado dijo “la idea es incorporar la tasa municipal dentro del monotributo unificado, viene a simplificar el cumplimiento tributario con los otros dos componentes como nacional y provincial, a esto le incorporamos la tasa de seguridad e higiene que es lo que deben pagar localmente”.

En relación al no pago de tasas por parte de la mayoría de los contribuyentes señaló “es complicado y es cultural creo yo, el pago de tasa. Trabajamos para eso, vemos que la gente no paga como debe, pero me parece que el incumplimiento es generalizado, pasa en muchos municipios, como en otros tributos no municipales, asimismo, como gestión tratamos de revertir esta situación, es un punto de quiebre que se debe lograr”.

El escenario actual, inflación con aumento de servicios, mencionó que es un tiempo de incertidumbre “es difícil mantener el equilibrio económico municipal, porque lamentablemente debemos contar con los recursos a la hora de obtenerlos, una vez que los tenés, hoy se licúan con la inflación y no es fácil sostenerlo” agregó “la mayor demanda en el municipio es el combustible, repuestos y paritaria municipal, para afrontarlos es necesario obtener los recursos” además sostuvo que por esta causa se mueven muchas partidas durante el año.

