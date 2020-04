ESRN N°29 – Estudiantes y Familias:

Estamos viviendo tiempos muy difíciles, niños, adolescentes y jóvenes no pueden salir de casa, sus rutinas diarias se han modificado no se encuentran con amigos y amigas, están ausentes las explicaciones presenciales en el aula. También cambió la organización familiar, los padres, han tenido que adoptar distintos roles, son cuidadores, docentes, compañeros de juegos y los que marcan límites claros, asignando distintas tareas, distintas rutinas para organizar la convivencia. El COVID-19 nos puso a prueba a todos, es fundamental no desesperarnos, tener paciencia y quedarnos en casa para cuidarnos entre todos. Compartiendo con Santiago Bellomo; Doctor en Filosofía (Universidad de Navarra) y profesor de la Universidad Austral,

Tenemos una oportunidad única para reflexionar con nuestros hijos y entre nosotros acerca de la importancia que verdaderamente asignamos a la educación. También para acordar sobre el grado de responsabilidad y autonomía que cabe exigir a cada uno de quienes formamos parte del proceso de aprendizaje. Las circunstancias ameritan forjar un nuevo pacto educativo.

Equipo Directivo, Coordinadores, Tutores y Docentes continuamos planificando las actividades desde casa, pero no en soledad, utilizando la tecnología para estar comunicados, compartir ideas, estrategias sobre cómo transmitir el saber, analizando la situación particular de cada estudiante, buscando diferentes estrategias para llegar a todos. Consideramos que es tiempo de “acompañarlos”. Es por ello que hemos decidido que esta semana no se subirán nuevas actividades para que puedan revisar, preguntar y realizar las Trayectorias (aquellos estudiantes que adeudan de otros años) y/o las actividades que deben ser entregadas en fecha establecida y al correo indicado por los docentes, en caso de no tener internet deben ser entregadas de regreso a clase. Les recordamos que no duden en consultarnos, los Tutores mantienen una comunicación fluida con los estudiantes y son el nexo con los docentes. Les comunicaremos la fecha a partir de la cual las Áreas subirán nuevas actividades. Estamos a su disposición.

