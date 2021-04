“Estamos cansados que nos pongan palos en la rueda para salir a navegar”

Renato Aleua comentó a Signos FM que tiene dos barcos que no pueden salir a navegar y hay una planta pesquera que necesita el producto. El armador se queja de la lentitud de Prefectura Naval a la hora de habilitar “no se ponen a la altura de la necesidad de la gente que quiere trabajar”

“Los barcos lo tengo arrendado para Río Salado y la gente no puede salir a navegar porque la verdad, que Prefectura no está haciendo lo que debe” agregó “ahora se le ocurrió que tenga algunas cosas que verifiquen, que deben habilitarlo técnica naval y después cuando uno hace las cosas en 48 horas, la burocracia te termina retrasando todo” indicó.

“No salimos, no se puede trabajar, yo creo que debe tenerse en cuenta que esto que planteo, los trámites deben ser más rápido, porque lo que estamos en la producción hacemos y generamos, luego tenemos que esperar y lo que espera es la gente que trabaja y hay pérdidas costosas” sostuvo además “lo mismo sucede con la habilitación, lamentablemente van hacer los trámites, porque desgraciadamente deben esperar la gente hasta 30 días por ejemplo”.

“Todos los sueldos del empleado público son de aquel que aporta con lo que produce, es lo que deben entender los de Prefectura, pero nos ponen palos en la rueda, lamentablemente nos tienen a las vueltas con todo, si hacemos las reparaciones, en técnica naval te tienen esperando, no comprenden que depende mucha gente del trabajo de la pesca” manifestó Aleua.

“Si nosotros salimos a pescar, tenés marineros, maquinistas, estibadores, camioneros, los que trabajan en la planta pesquera, en fin, una cadena importante que se queda parada porque no hacen las cosas como deben hacerlas” aseveró el empresario.

“Estos barcos obviamente no navegan si no tienen todo en regla, salen con todo lo que corresponde, por eso hacemos todo lo que nos piden, lo ponemos a punto, pero te dicen que no hay inspector y Prefectura no respeta lo que uno quiere hacer, te tienen más de veinte días sin trabajar y toda una cadena de producción frenada” explicó.

AUDIO DE LA ENTREVISTA

