ESTE VIERNES: CARRERA ANIVERSARIO DE SAN ANTONIO OESTE

LA ESRN 29 INVITA A TODA LA COMUNIDAD SANANTONIENSE A PARTICIPAR DE LA CARRERA ANIVERSARIO SAO EL VIERNES 5 DE JULIO A LAS 14:00 HS.
CELEBRAMOS LOS 114 AÑOS DE NUESTRA CIUDAD CON UNA PROPUESTA DEPORTIVA. LA CONVOCATORIA TIENE 3 MODALIDADES CARRERA DE 6 KILÓMETROS CAMINATA DE 3 KILÓMETROS Y PARA NIÑOS, LA MODALIDAD KIDS: 1 KILÓMETRO SE ENTREGARÁ MEDALLA A LOS 3 PRIMEROS PUESTOS TANTO EN RAMA FEMENINA COMO MASCULINA EN LA MODALIDAD 6 KILÓMETROS, Y SE SORTEARÁN, ENTRE TODOS LOS PARTICIPANTES, REGALOS DE DISTINTAS CASAS DEPORTIVAS LOCALES QUE COLABORAN.
SE COBRA UNA INSCRIPCIÓN DE SO PESOS A LOS MAYORES DE 12 AÑOS. LO RECAUDADO SE UTILIZARÁ PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA EDUCACIÓN FÍSICA. YA ESTA ABIERTA LA INSCRIPCIÓN EN LA PRECEPTORÍA DE LA ESRN 29 (EX CEM 29) EN HORARIO DE CLASES El DÍA DE LA COMPETENCIA PODRÁN INSCRIBIRSE HASTA LAS 12:00 DEL MEDIODÍA PARTICIPA!! COLABORA CON NUESTRA ESCUELA!!