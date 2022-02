Estrenaron el proyecto internacional «El Pueblo es el Mar» documental sobre la Bahía San Antonio

Con un público de todas las edades recibieron de forma cálida y reflexiva el documental “El Pueblo es el Mar”. Su estreno fue este domingo por la noche en el museo “Casa Jacobacci” de San Antonio Oeste. De su producción está a cargo Verónica Relaño, licenciada en Ciencias del Mar y Ciencias Ambientales de la Universidad de British Columbia (Canadá).

Verónica Relaño es licenciada en Ciencias del Mar y Ciencias Ambientales y con un hace un doctorado enfocado en la conservación marina a nivel global en la Universidad de British Columbia (Canadá), por estos días se encuentra en la zona sanantoniense, realizando un estudio y además un documental con entrevistas de personas que se relacionan con la bahía San Antonio, sitio de Área Natural Protegida.

«Seguramente además los posters y algunas impresiones las enviaremos a museos e instituciones para que se vea el trabajo intenso que tenemos y plasmar el pensamiento de la gente» señaló sobre la relación gobierno – instituciones – población «no es fácil obtener recursos para mantener un área natural protegida y también la relación que debe entenderse unos a otros mediante una comunicación respecto a la naturaleza que preservarla es lo esencial».

«Creo que todos tenemos un objetivo parecido, de que se conserve. Cada uno de los que entrevistamos, sus apreciaciones y sus ideas, sobre todo la participación de los vecinos que nos dieron un parecer, luchan por una mejor calidad de vida y que su entorno no se pierda» enfatizó.

EL PUEBLO ES EL MAR

Antecedentes: Las Áreas Marinas Protegidas (AMP) son la herramienta normativa más extendida y completa que existe en la actualidad para proteger los océanos (Agardy et a 2012; Eastwood et al. 2016). Las AMP y las aguas que protegen contribuyen a la estabilidad de todos y cada uno de los ecosistemas de la Tierra, proporcionando beneficios culturales, espirituales y recreativos (Russi et al. 2016).

Veronica Relano y el eminente Dr. Daniel Pauly (supervisor, líder de Sea Around Us y codesarrollador de FishBase, SeaLifeBase y Ecopath) establecieron una técnica de evaluación basada en entrevistas semiestructuradas, que se utilizará para definir el estado de protección de las AMP, las preocupaciones/implicación de las comunidades locales y el seguimiento del progreso de la conservación en las AMP. Combina el «sistema de clasificación basado en la normativa» desarrollado por Horta e Costa et al. (2016) y la metodología Compass utilizada anteriormente por el «Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial» y el «WWF UK» (Young et al. 2019). Esto se llevará a cabo a través de un cuestionario (entrevistas semiestructuradas dirigidas) con los diferentes actores que están estrechamente relacionados con el AMP.

Objetivo: La implementación y gestión inadecuada de las AMPS conlleva enormes costes ecológicos y sociales. Por ello, el objetivo principal de esta investigación es evaluar cuál es la protección que ofrece el Área Natural Protegida de San Antonio (a través de esas entrevistas) a los ecosistemas marinos y a las personas que viven en ella. Produciremos un documental, actividades de concienciación ambiental y mesas redondas para asi comenzar a crear un sentimiento de conocimiento y respeto, lo que conllevará a un mayor movimiento de conservación liderado por el pueblo. “Si no conocemos Y no hay divulgación no puede haber conservación”.

Preguntas o dudas: Veronica Relanov.relano@oceans.ubc.ca

Por otra parte, ayer lunes 7 de febrero el mismo estrenó en Las Grutas con actividades para los niños y la proyección del documental en el Espacio Cultural Les Mirones. Las presentaciones seguirán este martes y miércoles.

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA