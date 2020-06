“EX ALBERGUE POLICIAL LAS GRUTAS, QUIEN QUIERA OÍR, QUE OIGA” (Carta de Lectores)

Hoy quiero denunciar públicamente una cuestión que sucede actualmente en las Grutas, por la cual ya realicé denuncia penal en la Fiscalía de San Antonio Oeste. Guarda relación con la situación de un edificio realmente amplio, que debería estar teniendo alguna utilidad pública, para beneficio de toda la comunidad de Las Grutas, y sin embargo es utilizado desde hace ya dos o tres años por una persona para beneficio propio, ya que allí aparentemente instaló un taller particular de reparación de automotores.

Espero y ojalá así sea que alguien con autoridad política del Gobierno Municipal y/o Provincial de turno, sea el Sr. Intendente Adrián Casadei o la Legisladora Marilín Geminiani, recojan el guante o tomen la posta de lo que digo, ya que esto lo estuve explicando en algunos programas radiales pero pareciera que nadie se hace cargo en hacer o disponer algo, es muy triste sentir que uno le habla a una pared, o a la nada misma. ¿O será que tal vez la propia comunidad de Las Grutas pudiera reaccionar ante lo que estoy denunciando?

Para que por fin digo yo, alguna autoridad disponga que, de alguna forma, ya sea el Municipio o la Provincia, recuperen para beneficio comunitario, al ex albergue policial ubicado en calle “Tarruella” N°124 de Las Grutas. Ese lugar fue construido gracias al esfuerzo de muchos Grutenses, que solidariamente supieron trabajar en beneficio de la policía de Río Negro en la Villa, mediante la conformación de una “Cooperadora Policial”. Entre otros beneficios a la comunidad, lograron la construcción de ese edificio, donde hasta el año 2015 se alojaban a los policías que venían a trabajar cada verano a Las Grutas, como refuerzo de temporada.

Quiero reflejar acá que la Cooperadora Policial mencionada, se disolvió durante el año 2013, por vencimiento de su mandato y luego no volvió a conformarse ninguna otra Comisión Directiva. Y otra cosa: desde el 2015 ese edificio dejó de ser utilizado por la policía Grutense, porque a partir de ese momento el Gobierno Provincial, en lugar de alojar allí a los policías que iban a reforzar la seguridad a Las Grutas cada verano, comenzó a pagarles un viático diario a cada policía de los del refuerzo de temporada, que este último verano ese viático estuvo alrededor de los mil ochocientos pesos diarios, con lo cual cada policía debe rebuscársela para conseguir alojamiento y alimentarse, por todo el tiempo que permanecen trabajando cada verano en la Villa. Como modalidad para subsistir, se juntan 3 o 4 policías y alquilan entre todos unos monoambientes o similar, y cada grupo aporta lo suyo para comprar su alimentación diaria, de esa forma los policías que van a trabajar a Las Grutas en el verano, se las ingenian para pasar el verano.

En mi denuncia penal, pedí que se investigue, por un lado, la posible comisión de delito o delitos de “Usurpación” u otro/s, por parte de persona/s que estaría/n ocupando el inmueble que supo ser de la ex Cooperadora Policial. Digo que habría que ver si no habrá que investigar otras irregularidades, porque doy fe que ese inmueble que es muy grande, tenía cantidad de aberturas, una cocina, un termotanque grande, una heladera, poseía cantidad de sanitarios, cada uno con inodoro, bidet, pileta (lavamanos) y duchas entonces habría que ver en qué condición se encuentra actualmente. ¡Es un lugar tan grande, que allí se alojaban alrededor de setenta Policías durante cada verano! Por otro lado, en mi denuncia pedí que se pudiera investigar, si el anterior Jefe de Policía abogado Fabián Gatti, y el actual Jefe de Policía Provincial, Comisario General Daniel Jara, podrían haber incurrido o no en delito de “Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público”, u otro/s delito/s en el ejercicio de ese alto cargo de “Jefe de Policía Provincial”, porque estando ellos según Decreto de Cooperadoras Policiales, obligados a realizar los trámites de rigor, para traspasar la titularidad registral de ese inmueble, a nombre de la Policía de Río Negro, ante la disolución de aquella Cooperadora Policial, no sólo que no lo hicieron, sino que dejaron abandonada esa propiedad a su suerte, sin brindarle algún uso que beneficie a toda la comunidad.

Por ejemplo antes de pasar yo a “Situación de Retiro Voluntario” en el 2016, había presentado algunos proyectos a la Jefatura de Policía cuando Gatti era su máxima autoridad, y Daniel Jara estaba en la Plana Mayor Policial, por ejemplo propuse la creación de una “Escuela de Aspirantes a Agentes de Policía” en Las Grutas, con modalidad externado (las y los interesados en realizar el curso de 9 meses, para recibirse de Agentes de Policía, en tal modalidad de cursada, tienen actividades solo durante el día, mientras que por la noche y fines de semana se retiran a sus propios domicilios). Y la idea era que una vez finalizada cada temporada de verano, esa Escuela de Policía funcionara en dicho ex albergue policial. De esa forma, no sólo se hubiera dado un buen uso a ese inmueble, sino que también a mediano plazo se hubiera solucionado la espantosa falta de mayor recurso humano, que se evidencia DESDE HACE AÑOS en todas las Comisarías y Unidades Policiales Especiales de esta región atlántica (en el Puerto, en San Antonio Oeste, y en Las Grutas, tanto en Comisarías como en Caminera, Brigada Rural, Criminalística, Sección Canes, etc), y además era una excelente idea, para facilitarle una buena salida laboral a muchas y muchos jóvenes, con domicilio en los tres centros urbanos de San Antonio Oeste.

Bueno, más allá que las máximas autoridades de la Policía en Viedma, nunca tuvieron interés en aprobar ese proyecto, pienso que al menos bien podrían haberle dado alguna utilidad pública a ese lugar. Pero lo dejaron abandonado a su suerte. Cuando ya podrían recuperarlo y, con relativamente poca inversión Estatal, sería un muy buen lugar para instalar un Destacamento o Subcomisaría Policial, o podrían finalmente inaugurar allí una “Escuela de Aspirantes a Agentes de Policía de Seguridad General”, como supe proponer en su momento, o bien las autoridades políticas podrían habilitar allí un albergue de tránsito para víctimas de violencia de género. Y por qué no, díganme si también no podría ser acondicionado por ejemplo en el actual contexto de crisis sanitaria, para transformarse en un “Hospital de Campaña” ante la pandemia actual del “Covid-19”, ¡al menos para el alojamiento de personas que deban ser aisladas! Porque es muy conocido que ni siquiera el Hospital de San Antonio Oeste, tiene suficiente cantidad de camas para la internación de personas, relacionadas con esta pandemia. Y tal vez, a futuro, cuando en el país alcancemos la “NUEVA NORMALIDAD”, díganme si no podría readaptarse ese lugar, ¡para tener allí un sector de internación del Hospital Las Grutas, que pudiera ser utilizado para tal fin en cada temporada de verano!

Digo, podría brindársele cualquiera de esas utilidades con altos beneficios comunitarios, en lugar de mantener semejante edificio, en manos y para beneficio propio de un particular. Por lo que se puede visualizar, ese inmueble tiene aparentemente, conexión a “Direc Tv”, tiene conexión eléctrica, y otros servicios públicos. En una entrevista radial que brindé, dije desconocer quien está ocupando aquel edificio, pero también dije que con mi denuncia penal, no pretendía perjudicar de forma personal a nadie, y pensando yo que tal vez allí podría vivir alguna persona de escasos recursos o quizás hasta cierto punto indigente, dije al aire, que si ese fuera el caso, seguramente el Estado Provincial o el Estado Municipal, podrían ayudar a esa persona a reubicarse en otro lado, para darle paso a una utilización comunitaria de dicho inmueble.

Ahora resulta que aparentemente allí no vive alguien que carezca de medios de subsistencia. Entonces me pregunto, tal como me pregunté en la denuncia penal: ¿Ese lugar está usurpado? Si no lo está: ¿bajo qué condición lo habita el ocupante? ¿A nombre de quien están esos servicios instalados? ¿Quién vive ahí? ¿Quién lo autorizó a quedarse ahí, en caso de que no estuviéramos ante una “Usurpación”? ¿A nombre de quien está la propiedad, en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia? Para responder esas y otras preguntas, y también con relación a la presunta comisión de delito o delitos por parte de Fabián Gatti como ex Jefe de Policía, y por parte de Daniel Jara como actual Jefe de Policía (antes de serlo fue “Subjefe de Policía”), es que decidí darle intervención a la Fiscalía local, considerando que es la única forma en que se ponga blanco sobre negro, y se aclaren todas estas cuestiones.

Pero bueno, independientemente de la investigación judicial que va a iniciar la Sra Fiscal, espero encontrar eco en las autoridades políticas de San Antonio Oeste y del gobierno Provincial, para que puedan tomar cartas en el asunto. Días atrás, en oportunidad de salir yo hablando de todas estas cuestiones a través de un medio radial de San Antonio Oeste, al finalizar la entrevista, pidió salir al aire una persona masculina que dijo ser policía Suboficial el cual dijo estar retirado, y que dijo ser hermano del actual ocupante del edificio del ex albergue de la ex Cooperadora Policial de Las Grutas. Yo que él no hubiera salido nada para hablar improvisadamente al aire, porque si quiso clarificar algo respecto de la situación planteada, ¡tengo que decirle que realmente la oscureció! Y en lugar de ayudar a su hermano, pienso que lo terminó perjudicando. Hasta terminó concluyendo que yo hice esta denuncia penal, por problemas personales que tengo con Daniel Jara, según su creencia, cosa que por supuesto aseguro que es inexacta y no tiene nada que ver.

Después de las entrevistas, algunos oyentes enviaron mensajes a la radio, muchos de ellos apoyándome por la denuncia penal que hice, pero hubo un par de oyentes, que mediante mensajes de texto se preguntaban por qué hablo yo ahora y no lo hice hace años, otro refirió que yo me tendría que quedar cayado la boca, porque según ese otro mensaje de texto, yo fui un jefe bastante jodido con el personal. En todo caso, ¡a esos dos que enviaron esos mensajes de texto, que son parte muy mínima de la inmensa audiencia de esa radio, les pediría que traten de no matar al mensajero! No tiene nada que ver lo que estuvieron criticándome esos dos oyentes, o las pavadas que salió a decir en su entrevista el supuesto hermano del actual ocupante de ese inmueble, con el hecho innegable de que existe un bien inmueble que se construyó con el esfuerzo de muchos residentes Grutenses, que además hoy debería estar a nombre de la Policía de Río Negro y no lo está, y que debería estar teniendo una utilidad pública, que beneficie a toda la comunidad, y que no está teniendo esa utilidad pública que estoy reclamando. También me preguntan algunos, por qué hice esta denuncia. Eso es muy sencillo.

En primer lugar, dije y lo sigo diciendo, que no existe detrás de esto, nada personal ni tampoco mucho menos intencionalidad política. Decir que la tengo, sería como decir que la lucha salarial que estamos llevando adelante los Retirados y las Pensionadas Policiales de Río Negro, tiene intencionalidad política. Y en ese caso tampoco es así. Estamos haciendo marchas y reclamos salariales, desde hace muchos años sin ningún resultado por parte del ANTERIOR Gobierno Provincial de “JSRN”, en relación a entre 25 y 30 reclamos salariales y sociales diferentes. Y esa lucha salarial que venimos sosteniendo, es en defensa propia y de nuestras propias familias, mal podría “ALGUIEN” querer verle alguna intencionalidad política a todo eso. En segundo lugar, quiero decir para quien no me conoce, que visito Las Grutas desde niño, porque tuve la suerte de tener familiares que me invitaban para que fuera a pasar unos días a la Villa. Que mis padres se radicaron en Las Grutas, a fines del año 1992. Que mi padre, muy conocido en la Villa como “Pepe Potás”, falleció en el “Hospital” de Las Grutas en el año 2015, así que conozco al detalle, como policía que fui, y como familiar de residentes de la Villa que soy, en relación a todas las carencias estructurales que tiene ese lugar privilegiado, en materia de Salud Pública (que en la “Salita” existente bajo el pomposo nombre de “Hospital”, todo se sostiene gracias a la calidad humana de su recurso humano), en materia de Seguridad (sostenida en base a esfuerzos individuales de los pocos policías que allí prestan servicios, con muy pocos medios para trabajar, y prácticamente sin apoyos desde la Jefatura de Policía a lo largo de todo el año), en materia de Salubridad (ver los periódicos derrames cloacales por falta de inversiones de “Aguas Rionegrinas S.E.”, también por favor que alguien vaya a revisar el tanque de agua del barrio “Golfo Azul” que está HOY con increíbles pérdidas de agua, chorros de agua vuelan como salidos desde una manguera, surgen desde las paredes del tanque y cruzan hasta la vereda de los vecinos de enfrente, eso en cualquier momento va a colapsar!!), y todas esas imperdonables fallas estructurales a las que les estoy haciendo referencia, en mi humilde opinión, existieron y existen por falta de inversión de sucesivos Gobiernos Provinciales de “JSRN”, que en los últimos años no le dieron casi ninguna importancia, a los grandes progresos que eran y son de su competencia y responsabilidad, que deberían haberle gestionado desde hace rato, al segundo destino turístico más importante de Río Negro.

Hice esta denuncia penal, en definitiva, para que se pueda visibilizar la situación del edificio de este ex albergue policial, porque no puedo entender cómo es que no se le esté dando ninguna utilidad pública, como ya expliqué, en Las Grutas son muchas las carencias estructurales, por ejemplo mi madre sigue concurriendo a la “Salita” para atender su salud, al igual que todos los Grutenses, y cómo puede ser que nadie tome lo que vengo denunciando, como para gestionar políticamente lo que tenga que gestionarse, para alcanzar una mejora para los residentes, en lo inmediato, mediante el logro de una utilización de ese lugar, que pudiera ser para el disfrute de ¡TODAS y TODOS los Grutenses!.

Quiero cerrar esta carta y estas reflexiones, porque estoy seguro que alguien tendrá que escuchar, todo esto que hoy denuncio públicamente por última vez, respecto de lo que está pasando con aquel ex albergue policial, en lo que a mi respecta voy a quedar con la tranquilidad de conciencia, de haberles advertido a los Grutenses, lo que viene pasando con ese edificio, aunque para cerrar voy a ir más allá en el análisis, explicándoles lo que podría llegar a pasar a futuro. En nuestro Código Civil Argentino, existe lo que se conoce como “Usucapión” (que no tiene nada que ver con el delito de “Usurpación”).

La “Usucapión”, es un instituto una figura legal mediante la cual, cualquier persona puede en determinado momento, reclamar para sí la PROPIEDAD de un inmueble, o un predio o un terreno, etc, si logra demostrar ante la Justicia, la posesión prolongada y pacífica de ese bien, más conocido esto como “POSESION VEINTEAÑAL”.

Ojalá que alguien tome cartas en el asunto, no sea cosa que dentro de pocos años, quizás dentro de quince o dieciséis años, ALGUN “VIVILLO”, utilizando aquello de la “Usucapión” que les vengo explicando, intente así quedarse con semejante propiedad inmueble, que posee una tasación varias veces millonaria en el mercado inmobiliario, por causa de la inacción estatal, que yo estoy poniendo básicamente la responsabilidad por tamaña DESIDIA e INACCION, en cabeza del ex Jefe de Policía Fabián Gatti, y en cabeza del actual Jefe de Policía Daniel Jara. Parafraseando estrofas del “Martín Fierro” de José Hernández, cierro diciendo que esta denuncia penal ante la Fiscalía local, y todas estas denuncias públicas que vengo realizando, no son para mal de ninguno, sino para bien de todos. ¡¡Quien quiera oír, QUE OIGA!!

César Omar Potás, Comisario Inspector de la Policía de Río Negro en Situación de Retiro Voluntario. Dni. N°20793040.

