Fabian Gatti estará SAO, Las Grutas y el Puerto “defenderemos los intereses de los rionegrinos”

El día miércoles 19 de julio estará en nuestra localidad Fabian Gatti, dirigente que encabeza la lista de precandidatos a diputados nacionales de Juntos Somos Río Negro (JSRN). Luego de visitas a instituciones y entrevistas con los medios, participará de la inauguración del local partidario ubicado en San Martín 1667 a las 19 horas.

Antes de llegar a las localidades del ejido sanantoniense destacó que desde Juntos Somos Río Negro se pretende representar y defender los intereses de los rionegrinos, sin caer en criticar al otro o aliarse para seguir órdenes de dirigentes que no conducen a nada, sino apoyando iniciativas que favorezcan a la provincia y enfrentando aquellas que la perjudiquen.

“Queremos imponer nuestros propios proyectos y construir nuevas herramientas políticas defendiendo los intereses de los rionegrinos, sin caer en el modelo de criticar al otro. Para construir mayorías, va a ser necesario cada voto, no tenemos instancias que tengan que ver con enemistades, es un planteo completo, es decir que vamos a apoyar decisiones que favorezcan a nuestra provincia y vamos a estar enfrentados a aquellas que sean perjudiciales”, sostuvo en diálogo con medios provinciales.

“Es cierto que vamos a tener un solo voto –enfatizó Gatti-, pero van a necesitar de ese voto. Hoy no hay aliados de antemano, la gente ve las peleas que se han tenido y no condujeron a nada, por eso quiere respuestas y el mayor interés va a estar en imponer nuestros propios proyectos”.

En este marco, Gatti afirmó que ante la Cámara, buscará plantear dos temas clave para la Provincia, como la seguridad y la fruticultura.

Precisamente, sobre la situación de la fruticultura sostuvo: “No tuvimos respuestas del Gobierno nacional anterior, ni tampoco de Cambiemos, entonces debemos seguir plantándonos firmes con una idea que construimos en Río Negro que tiene que ver en primer lugar con cambiar cierta matriz de la fruticultura que genere una producción que sea competitiva con el exterior”.

“El Presidente Macri dice que tenemos un modelo de imposición tributaria que hay que modificar. Ahora, del reparto de recaudación que hay, el 75% se lo lleva Nación y el 25% las provincias; avancemos sobre ese 75% que Nación fue acumulando sin desfinanciar a los gobiernos provinciales que después tienen que endeudarse para pagar sueldos. Estamos de acuerdo con que hay que hacer una nueva redistribución tributaria, pero si avanzamos sobre ese 25% que le resta a las provincias, vamos a generar un proceso de crisis más grave que la de hoy”, explicó Gatti.

Con respecto a la seguridad, hizo hincapié en que hay que empezar a ocuparse de los derechos de las víctimas.

“El tema de la seguridad funciona muy mal, hoy tenemos un Estado maniatado para actuar frente al narcotráfico y el delito común y corriente; hay que buscar soluciones, centrarnos en los derechos de las víctimas y que esto forme parte de las decisiones políticas. El sistema hoy genera que la persona que tiene varios delitos siga libre, por eso es hora de aplicar el Código Penal sin temor, para el que cometió el delito hay derechos procesales que debemos garantizarle, pero también hay que ocuparse de todo el resto de la población”.

Por otra parte, Gatti cuestionó el modelo del Frente Para la Victoria y de Cambiemos, en insistir en una pelea que no conduce a nada: “Nosotros somos un partido que pasa por arriba de la grieta que se formó de los que van a ir a Buenos Aires a votar a favor de Macri y los que van a ir a votar en contra; representamos los intereses de los rionegrinos para ir a votar sin intermediarios, si patrones o dirigentes que nos digan qué tenemos que hacer”.

En este aspecto, el funcionario afirmó: “Tenemos que evitar ese estilo que por cuestionar algo uno se convierte en lo opuesto. En su momento hablé de la inflación y la inseguridad negada por el kirchnerismo, pero eso no me hace macrista, el modelo de criticar al otro no le sirve a nadie; las verdades hay que decirlas. Yo pensé que en la Argentina la inflación era algo vencido, pero la tenemos y no hay que negarla, sino enfrentarla”, finalizó.