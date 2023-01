Fabrio Mirano “hemos tenido resultados muy positivos con todas las gestiones realizadas”

El subdirector del ministerio de gobierno y comunidad de la zona atlántica rionegrina señaló que “hemos hecho un trabajo extenuante, con muchos viajes, pero se observan los resultados y eso es lo importante”.

“Yo me siento parte del gobierno de Adrián Casadei, porque el trabajo que hacemos con los funcionarios, esa colaboración y un trabajo que desarrollamos con todo el equipo, nos permite avanzar en los expedientes, totalmente positivos” comentó Mirano.

“Todo lo que dije que íbamos hacer lo hicimos, lo que anunciamos se cumplió y sin el apoyo del intendente y la ayuda de los funcionarios no se podría haber logrado, lo que se fue concretando en poco más de un año” afirmó.

“Adrián me dio toda la libertad para poder gestionar, no me cortaba solo, nada que ver, todo encomendado por el intendente, quien me permitió avanzar en los expedientes, más en uno que en otros según los análisis que se hacían, incluso hemos trabajado con Javier Iud para hacerlo con provincia y obtener resultados” aseveró el funcionario.

“Repito, la idea es conseguir resultados, no hay forma que San Antonio no pueda crecer sino se hacen gestiones en Buenos Aires o en Provincia, la ventaja que conozco a mucha de la gente que está en el gobierno nacional y eso te da una posibilidad mucho mayor” señaló el es edil.

“Muchos pensaron que yo iba a estar solo para cobrar un sueldo, demostré todo lo contrario, porque uno cuando asume debe estar preparado para encontrar soluciones, es lo que hice, esos que pensaron lo contrario se equivocaron, yo busco el crecimiento de los tres centros urbanos” aseveró.

“Uno debe buscar el dinamismo, esa es la idea principal, soy una persona que anda mucho en la calle, no todo lo que dicen está tan mal, las personas se pueden equivocar, el único que se equivoca es el que hace, entonces tenemos que salir a trabajar, a conseguir y sobre todo gestionar” dijo en Marítima FM.

