FDT “nosotros propusimos muchas ordenanzas y ellos usaron como propias”

La concejal del Frente de Todos, Vanesa Carmona señaló a Signos FM algunos ejemplos por el cual desde su bancada propusieron varias propuestas “nosotros hicimos el proyecto de la guardia urbana municipal, la expusimos, pero lo desestimaron, varias semanas después aparecieron con una guardia urbana, de manera diferente a la propuesta por la edil Dodero, pero muy similar a lo que nuestro bloque realizó”

“Se notaba que la decisión política estaba, pero lo que hay es muy lejano a lo que se está haciendo ahora, así como esto, hay otros y además nosotros hemos acompañado en muchas de las ordenanzas, pero hay otras que no pueden ser puesta de manifiesto” aseveró.

“Respecto a que votamos en contra la ordenanza del Sello de Calidad Sanitaria, la verdad no era lo que esperábamos, como muchas otras ordenanzas que nosotros fuimos viendo sobre la marcha, además muchas de ellas que directamente discutimos en el recinto” indicó.

Por su parte Guillermo Masch, mencionó que “algunas cosas son inentendibles, largaron la temporada antes de aprobar el sello de calidad sanitaria que no es el que se comprometieron, había muchas cosas más, pero solo nos encontramos con una pobre sanitización, una cosa es lo que nos ‘vendieron’ y otra es la que se votó”.

“Acá no hay ni resentimientos, ni recelos, nada de eso, aquí hay una lógica, eso de que la pandemia nos retrasó puede ser en algunos aspectos, pero no en todo, lo de los paradores no era retraso, fíjate como salió en seguida lo del parador La Rueda, que bien se pudo hacer la licitación, más allá de que no se publicó el resultado ni el proceso, entonces esto son las cosas que nosotros decimos que están mal” sostuvo.

“Tampoco contestaron los pedidos de informes, y seguro que podremos avanzar con la justicia si siguen así, porque la verdad que uno hace todo el esfuerzo posible para poner lo mejor, pero también desde el oficialismo hay cosas que a nosotros nos endilgaban en su momento como gobierno, pero veo que tampoco están haciendo algo mejor” concluyó.