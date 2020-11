Femicidio en SAO: “Los hechos denotan una cadena de errores e incumplimientos que habrá que investigar” dijo Torres

Damián Torres, abogado querellante en causa del femicidio de Carolina Rivero, brindó detalles de la formulación de cargos por el delito de Femicidio doblemente agravado por la relación de pareja pre existente y por violencia de género, ocurrido en San Antonio Oeste.

Mencionó que la investigación del caso apunta a la Jueza de Paz de la localidad –Giannina Olivieri–, ya que hubo tres denuncias previas en el lugar (la más cercana fue en mayo del 2020) y en ninguna se dio intervención a la Fiscalía.

Ante este tema, Torres precisó: “Nosotros tuvimos formalmente conocimiento de que hubo tres actuaciones en concreto por parte de Carolina. Una en 2014, otra en 2017 y la más cercana, que fue en mayo de este año y en plena cuarentena. Hubo una intervención del Juzgado de Paz, en la cual se le hizo una sanción al imputado –Elvio Pazos– por disturbios en la vía pública. Según lo que dice el acta, estaba llevando a cabo insultos hacia Carolina diciéndole que ‘la iba a cagar a piñas’”.

“Nosotros queremos poner foco en este punto para ver qué pasó. ¿Por qué no se dio intervención a la Fiscalía? No encontramos causa penal alguna iniciada. Queremos ver qué pasó y por qué la Jueza de Paz no dio las intervenciones correspondientes. Todos estos puntos nos llevan a ver que hubo avisos previos”.

Siguió explicando que “ponemos el foco aquí porque vemos que lo que pasó en mayo era algo que daba una alarma, estamos hablando de un hombre gritándole en la vía pública a su mujer diciéndole que le iba a pegar. No entiendo por qué no se dio la intervención”.

Asimismo, se refirió a aquellos legisladores y concejales que han pedido sanciones para la fiscal de San Antonio Oeste, Mariela Coy. “Me dan bronca los oportunistas políticos que hacen estas cosas y que solo tienen que buscar réditos políticos en un tema tan sensible. El que haya actuado mal, sea quien sea, la familia y yo vamos a ser quienes van a pedir las sanciones correspondientes”.

“Si hay oportunistas que quieren ayudar, que lo hagan con la familia, que quedó con un niño de 7 años a cargo. Están destrozados”.

“Yo lo que hago es ocuparme de ayudar a la familia en lo que puedo hacer, que es representar a sus intereses desde lo legal, haciéndolo con total responsabilidad; no con total desinterés, como cuando ellos (concejales y legisladores) me llamaron. Si alguien quiere ayudarlos, tiene que hacerlo de esta forma, no con estas cuestiones que lo único que buscan son réditos”, expresó.

Sobre el final, aseguró que a Elvio Pazos se le formularon cargos y se estableció una investigación por un plazo de cuatro meses, donde mientras se lleve a cabo, se dicta también la prisión preventiva del imputado.

“Nosotros ya dejamos las bases para mostrar de que estamos hablando de una persona violenta, que no solo violentaba contra Carolina, sino que también lo hacía contra otras personas en concreto, y que encima causaba mucho miedo”, subrayó.

Según el abogado de la familia, buscarán que el detenido reciba prisión perpetua. (Fuente Noticias Rio Negro)

Audio del abogado querellante en la formulación de cargos: