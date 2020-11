Femicidio en SAO: volvieron a marchar pidiendo justicia

Este lunes 2 de noviembre, se concentraron Mujeres autoconvocadas, vecinas y organizaciones de Las Grutas- San Antonio, que conjuntamente se movilizaron por la mañana, recorriendo los distintos organismos e instituciones, que deben brindar respuestas a los casos de violencia de género.

En cada tramo de la marcha, se pudieron escuchar dolorosos testimonios de mujeres que se encuentran transitando y conviviendo con y en situaciones de violencia, en riesgo, por el acoso y la violencia ejercidas sobre ellas, en su mayoría coincidieron que no han tenido respuestas y acompañamiento, cuando realizan las denuncias.

En la movilización se realizaron lecturas frente a las distintas instituciones y organismos, de forma pacífica y ante los diferentes testimonios de mujeres que se acercaban al micrófono, se pudo apreciar la angustia de muchas de ellas. Entre los pedidos principales se solicitó la conformación urgente del Consejo Local de Mujeres, Género y Diversidades, rechazando en pleno su pretendida modificación por parte de JSRN.

El recorrido finalizó en una gran asamblea en la plaza Centenario cerca del mediodía.

Texto principal (sic): Mujeres autoconvocadas, vecinas y organizaciones de Las Grutas- San Antonio

Hoy nos convoca el dolor. Venimos hoy por Carolina Rivero y por todas las mujeres que sufren y han sufrido violencias machistas por parte de sus parejas y que son revictimizadas por un Estado que las deja solas, burocratiza su miedo y las expone como la expuso a Carolina.

Su femicidio pone de manifiesto la falta de efectividad o la ausencia de políticas reales que atiendan la emergencia. NOS ESTÁN MATANDO y estamos hartas de ser una estadística, que nos contabilicen las asesinadas como números. Hoy una familia del pueblo pierde una hija, una hermana, una mamá, San Antonio pierde una vecina, una trabajadora, una mujer y no nos da lo mismo.

Carolina no se calló la violencia a la que era sometida. 12 VECES PIDIÓ AYUDA a la justicia. Comisarías, Juzgados, Fiscalía, todos son hoy cómplices y responsables de que ella no esté. ¿Quién la atendió? ¿Quién la recibió? ¿Quién la asesoró dentro de esas instituciones para que realice exposiciones y no denuncias? ¿Para quién la vida de Carolina y su familia valía tan poco? La falta de perspectiva de género, la ignorancia o desconocimiento de las leyes, la falta de capacitación, SE COBRA VIDAS. EXIGIMOS HOY y no pararemos hasta que se dé el cumplimiento efectivo y pleno de la Ley Micaela, advirtiendo que aquel funcionario o funcionaria que no accione correctamente y desde la perspectiva de género, sea destituido.

El espectáculo desplegado por la policía local resguardando al femicida de Carolina fue trágico y doloroso. Mientras 20 policías resguardaban al asesino, nos preguntamos por qué no había ninguno protegiéndola a Caro en vida, a pesar de las amenazas y violencias que ella fue a declarar. Nos preguntamos dónde estaba la fiscal Coy durante todo este tiempo. La violencia hacia las mujeres no cesa y no puede dejar a estos asesinos libres, mientras las mujeres deben esconderse hasta que llegue el día para un turno que siempre será a destiempo.

En nombre de Carolina y de todas a las que se les ha arrebatado la vida ¡DECIMOS BASTA! y EXIGIMOS la conformación urgente del CONSEJO LOCAL DE MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDADES para atender esta problemática de manera integral y efectiva. No podemos esperar más. La Ordenanza ya está, queremos que se trabaje de manera urgente en su aplicación. Como ciudadanas y contribuyentes EXIGIMOS se destine de las arcas del Estado un presupuesto que permita su constitución y demandas.

Las mujeres de la localidad nos declaramos hoy en ASAMBLEA PERMANENTE porque entendemos que si no nos cuidamos entre nosotras no lo hace nadie. Porque entendemos que juntas somos más fuertes. Porque sabemos que lo peor que le puede pasar al Patriarcado es que dejemos de tenerle miedo. Porque no descansaremos hasta que se declare la emergencia en violencia de género, y se ejecuten políticas públicas que ayuden a revertir los números del horror. Porque vivas, libres y sin miedo nos queremos ¡por Caro y por todas! ¡¡NI UNA MENOS!!