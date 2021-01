Feria de artesanos en Las Grutas “estamos vendiendo un 20% de lo que vendíamos el año pasado”

Suyai Quilapán, una de las referentes del lugar y que es parte de la comisión de la tradicional Feria de Artesanos “Víctor Menjolou” en el sector de la tercera bajada comentó “baja el caudal de gente y baja el consumo, además el nivel de gasto de la gente es otro, por eso estamos ante esta situación que hoy vemos específicamente que estamos vendiendo a un 20% de lo que se podía vender el año pasado”

“La gente parece solo viene a desenchufar la cabeza, da vueltas por la feria y no compra, a pesar que mantenemos el ritmo diario y el protocolo, esencialmente cuidando mucho y teniendo conciencia” respecto a la restricción nocturna dijo que “nosotros aceptamos como todos, lamentablemente debemos decir que no se está tomando en cuenta el uso de la aplicación y por eso tenemos las consecuencias de que los vecinos se van enfermando”.

“Aquí el cuello de botella es el alquiler, como este año no se abrieron los campings, el 80% de los artesanos no vinieron porque no pueden alquilar y si uno quisiera alquilar un local, son exorbitantes los montos, entonces al ser informales no se puede acceder, pero aquellos que lo hicieron tampoco pueden efectivizarlo” expuso.

“Nosotros no tuvimos el subsidio que le dieron a comerciantes, que muchos no lo necesitaban, pero sí el artesano la padeció muy mal durante el año, al no poder trabajar por la pandemia y acá no estamos para salvarnos en la temporada, sino para subsistir, entonces estamos en un problema muy complicado económico” aseveró.

“Vemos este año va a ser muy duro, el poco circulante que ingresa no va a quedar en Las Grutas, vamos a tener que ingeniarnos para pasar el invierno, serán tiempos complejos y tendremos que apostar al menos tratar de cuidarnos más” finalizó.

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA