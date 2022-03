Fin de ciclo y hasta luego

(por Julio Ramón Alcalde) Hoy, por la mañana, pondré fin a mi programa radial “Buenos días San Matías” tras 33 años al aire y 7.808 capítulos al aire, los primeros 8 años en la querida Radio Municipal y el resto en mi emisora LRG 448 “Marítima FM”.

El 6 de marzo de 1988, cuando el inolvidable Osvaldo Roza, me “abrió la puerta para ir a jugar”, tenía 35 años y 7 años de experiencia aquilatados en Río Gallegos y Viedma. Hoy cierro el ciclo con 69 años, por un año la mitad de mi vida.

Los 7 años en radio municipal, fueron muy intensos, y ponen de manifiesto mi gratitud al Dr. Roza, porque tuvo que soportar todas las presiones del entonces intendente, quien a poco de andar ya me quería fuera del aire. “Padecí bajo su poder”, ya que junto al gobernador Massaccesi, violando todas las leyes provinciales, me quisieron trasladar a Lago Pellegrini, ya que también era Jefe del Departamento de Policía de Pesca de la provincia, cargo que luego me quitaron, por no callarme. Idénticas situaciones viví con el gobernador Verani, que me hizo apartar de la corresponsalía de “Integración Rionegrina”.

Aclaro que no lloriqueo, solo recuerdo.

Tras Carassale, vino Zonco, que completó lo que no pudo su predecesor, y allí como bien dice el dicho “Dios cierra una puerta, pero abre una ventana”, nació “Marítima FM.

En el devenir de los años radiales, me llevo a la tumba, cuando me toque, no hay apuro, la satisfacción que por mis micrófonos pasaron todos los que quisieron hablar, me gustaran o no.

Tales fueron los casos del propio Carassale e Irigoyen, quién teniendo radio y canal de televisión propio, vino a mi radio a explicar la situación por la que fue condenado y de la que se profugó.

También me llevo la satisfacción de haber deschavado 2 de las maniobras que Iud, amigo de familia que se remonta a nuestros abuelos, quiso realizar:

La primera intervención, fue en la audiencia pública, sobre la remediación del plomo, y la segunda, ocurrida en plena sesión del concejo deliberante, por el acuerdo con la familia Tarruella, cuando 2 concejalas, no quisieron expresar que eran parte de esa familia o abstenerse. De estas dos cuestiones hay testimonios televisados.

Por mi programa y mi radio pasaron muchos compañeros que lo enriquecieron, algunos por poco tiempo y otros por décadas y muchos años, como Rubén Pino, que ahora conducirá la mañana de marítima, Carlos Aguilar y Cristian Alonso.

No puedo dejar de recordar al querido Daniel Ferrer, que aun a costa de saber que no era digerido por los gobernadores radicales, me sumó al equipo de “Agua Fresca” y periodísticamente me puso “los pantalones largos”.

Cierro el ciclo de “Buenos días San Matías”, y no digo adiós, sino “hasta luego” porque quiero hacer otros productos basados en la radio, pero multimediáticos o multiplataforma, tanto mientras viaje como cuando vuelva a casa.

Quedan a cargo de la dirección mi hijo Leandro y mi nieta Paula Narella Alcalde Lantier y estoy seguro que junto a todos los hombres y mujeres que enriquecen nuestra programación, le darán un nuevo perfil y dinámica, bajo la premisa de ser mejores. Pido que los acompañen al igual que lo hicieron conmigo.

Por último, debo agradecer a “mi lugar en el mundo”, San Antonio Oeste, donde está todo lo que tengo, a mi familia que tuvo que cargar sobre sus hombros, para bien o para mal el peso de mi apellido. Por eso Cristina, Julio Facundo, Leandro Rubén, Paula Narella, Lautaro Nahuel, Ludmila y Augusto y sus correspondientes madres, gracias, por haber soportado lo que tuvieron que pasar por ser mi familia.

A los auspiciantes como Pedro Ripoll, de Lubricentro “el Aceitoso”, Transportes Las Grutas, Terminal de Servicios Portuarios “Patagonia Norte” que me confió hace 24 años la convocatoria a sus trabajadores, me acompañaron a lo largo de los 25 años, que el 27 de Abril cumple “Marítima FM”. Párrafo aparte para quienes posibilitaron la puesta en marcha de marítima FM, “Chiche” Sánchez, Mauricio Tello, Osvaldo y “Cacho” Castro y “Pirincho” Becco, a los que con Nilda Molinari les “vendimos una nube” para comprar el equipamiento básico de la radio.

A los comerciantes y prestadores de servicios que me sostuvieron y acompañan publicitariamente desde hace tiempo y los que se incorporaron y los que lo harán.

También a los gobiernos provincial, municipal y legislativo municipal, que a pesar de no ser siempre simpático con ellos me acompañaron con sus pautas.

Por último, mi agradecimiento especial a la audiencia que lealmente me acompañó, sabiendo que hasta hoy me escuchan los nietos de los primeros oyentes.

No digo adiós ni hasta siempre sino “hasta luego”, cuando la providencia lo disponga.

