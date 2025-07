Fuerte reacción de Pesatti tras la nominación de López para la senaduría

Alberto Weretilneck decantó la balanza a favor del líder del bloque y designó a Facundo López como primer aspirante a senador de Juntos Somos Río Negro.

Así se lo hizo saber a su vicegobernador, Pedro Pesatti, quien albergaba esperanzas de asumir ese puesto en los comicios de octubre. «No puedo dejar de expresar la profunda decepción que esta decisión me provoca», expresó en sus redes sociales.

El preámbulo estuvo signado por una creciente tirantez en el oficialismo, y desde días atrás los rumores de molestias, saldos de cuentas y reclamos eran pan cotidiano. En ese contexto, una sondeo favorable a Pesatti y un encuentro entre Weretilneck y López dejaron al descubierto la magnitud de la disputa.

Ayer circuló un folleto con un presunto cartel de campaña. La incógnita que sobrevuela hoy en círculos políticos, sobre todo tras la publicación del vicegobernador, es hasta qué punto se agudizará la fractura y si las consecuencias serán duraderas.

«El gobernador Weretilneck me comunicó que tomó la decisión de impulsar una candidatura al Senado con un posicionamiento distinto al mío. No coincido con el diagnóstico del escenario y, en consecuencia, tampoco con la estrategia elegida», comenzó el posteo de Pesatti. «Todos los rionegrinos saben lo que pienso sobre este momento de la realidad nacional, y lo he expresado sin eufemismos. Por eso le manifesté con claridad lo que interpreto: que he sido vetado por mis ideas», remarcó.

El vicegobernador apuntó que «históricamente, quienes mejor representaron los ideales del federalismo fueron relegados y perseguidos. No seré la excepción».

«Puedo entender que el Gobernador desestime una candidatura que -en su momento- él mismo propició, pero no puedo dejar de expresar la profunda decepción que esta decisión me provoca, sostuvo.

Y concluyó: «Como siempre afirmé: los procedimientos revelan la auténtica doctrina. No hay bandera que logre disimularla».