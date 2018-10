Fútbol Barrial organizado por el Deportivo Las Grutas: Tabla y resultados

Los días jueves y viernes se jugaron las primeras fechas del barrial que organiza el Club Social Deportivo y Recreativo Las Grutas, en el que hay 8 equipos que buscan quedar entre los tres primeros para obtener premios. Es un torneo nocturno que se juega en los horarios de 20hs a 22hs aproximadamente, muy similar al barrial de “Montenegro” pero jugado en la cancha del Deportivo Las Grutas.

Este jueves se enfrentaron por el primer partido de esta liguilla, La Marplatense vs. Deportivo Luis y Los Mangas vs. Deportivo Patagonia. Ambos fueron partidos difíciles de jugar por el fuerte viento que se produjo durante el día, pero eso no impidió que el equipo de La Marplatense gane por la mínima diferencia de 1 a 0 contra el “Depo” Luis, con gol de Guillermo Abel. En cambio, el segundo encuentro disputado a las 21hs entre Los Mangas y el “Depo” Patagonia, terminó en empate 1 a 1, con de Aldo Garrigues (Los Mangas) y Angelo Mora (Deportivo Patagonia).

En el día de ayer, y con una lluvia que era constante, a las 20hs se enfrentaron El Fortín vs. Despensa Marito, que terminó en victoria para el equipo del Fortín, con un gol de Martín Otero a los 5 minutos del segundo tiempo. Por otro lado, el partido que se disputó a las 21hs enfrentó a Médanos del Golfo vs. Aston Birra, en un partido que a los primeros minutos de juego ya tenía a dos expulsados por parte de cada equipo, debido a una discusión entre los jugadores. El partido terminó en empate 1 a 1 con goles de Paul Godoy (Medanos del Golfo) y Luis Villalba (Aston Birra). (Colaboró Maxi Martín)

Posiciones:

El Fortín 3 pts. La Marplatense 3 pts. Deportivo Patagonia 1 pto. Aston Birra 1 pto. Medanos del Golfo 1 pto. Los Mangas 1 pto. Deportivo Luis 0 pts. Despensa Marito 0 pts.