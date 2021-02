Golfo Azul: a una semana del hundimiento, habló el subsecretario de pesca. Este viernes se reúne con los gremios.

El subsecretario de Pesca de la provincia de Río Negro, Jorge Bridi, señaló a Marítima FM que el área a su cargo decidió no opinar en el primer momento del naufragio del buque pesquero “Golfo Azul” porque se prefirió esperar a contar con elementos que permitan explicar la situación, detallando que “el fin de vida útil” decretado sobre los barcos de madera que operan en la zona no es a los efectos de navegación y pesca, temas que corresponden a la autoridad marítima, es decir la Prefectura Naval Argentina y expresó que ha convocado a todas las partes de ese grupo de la flota para determinar, por acuerdo, la continuidad operativa a no de los mismos.

“Aún no hemos hablado con los medios respecto al hundimiento porque hay un sumario, hasta no tener una certeza de las causas del hundimiento y no mencionar respecto a especulaciones que pasó con este buque” dijo que los gremios no se comunicaron con ellos, pero si hablaron con la gente involucrada en el hundimiento “hoy vamos a tener una reunión con los gremios en el ministerio a las 11 horas y lo vamos a recibir con las peticiones que tendrán para hacernos”.

Respecto a los otros barcos de madera dijo “los que quedan son cinco barcos de ello y no tienen un fin de vida útil para la Prefectura, que es la única autorizada para que lo dejen navegar, pero aclaro no es el fin de vida útil para navegar, sino sí tenía un fin en la utilidad económica para otro tipo de pesca, en otra geografía”.

Señaló que el Golfo Azul tiene seguro, aunque no determinó como es el mismo “vamos a convocar a las partes hablar para que todos opinen respecto a los barcos de madera, hicimos averiguaciones con Chubut, porque ellos tomaron la decisión de cambiar los barcos, ellos tienen razones políticas y no técnicas de cambiarlo, pero vamos a tomar una decisión en conjunto respecto al tema”.

En relación a los 7 mil litros de combustible que quedaron en el barco señaló “me preocupa mucho, pero las autoridades de aplicación en ambiente y Prefectura son los que deben tomar en cuenta esto, estoy al tanto, pero sé que debo respetar cuales son las autoridades en esa materia, nosotros no somos competentes en algunas normas, por esto digo que la regulación de la navegación de los barcos es de la Prefectura Naval”.

“Discutiremos con todos los sectores de la pesca respecto a esto y me gustaría dejar en claro, conozco las críticas por la falta de intervención, hicimos lo que era mejor y nos tomamos unos días en trabajar en formas más urgente y no sumarnos a una discusión en los medios, donde todos opinan, ese fue el motivo porque postergamos este tema” aseveró.

