Grupo de padres piden que sus hijos puedan volver a entrenar en el natatorio municipal

Padres presentaron notas para que comience la actividad con protocolos y además señalaron que hay otros natatorios en la provincia que ya iniciaron con los entrenamientos.

“En Cipolletti iniciaron y eso que es uno de los lugares que más contagios existen, pero en natación no hubo ninguno por el cloro que se usa en el agua, pero aquí no hay aún respuesta” agregó que “nos dijeron que iban a empezar una actividad física, de dos horas, pero como son muchos los dividieron y no trabajan más de 45 minutos” indicó Paula Raninqueo a Signos FM.

“Nuestros chicos alcanzaron el primer lugar, pero luego no tuvieron continuidad y ahora nos dijeron que el 90% no van habilitar la pileta y los profesores debieron irse, porque al no tener trabajo regresaron a sus provincias y esto afectó mucho por la relación de trabajo que tenían” manifestó la mamá de uno de los competidores.

“No sé porque nos ponen tantas trabas, me parece que no quieren generar gastos con la pileta, incluso en su momento, empezaron los chicos a pagar cuotas más altas, accedimos para que ellos puedan tener los beneficios, estábamos abonando 1800 pesos por mes, ahora no se cuanto estará, pero ese no es el problema, porque nosotros estábamos felices que vayan a entrenar” indicó.

“Deberían habilitar, como otras actividades que ya comenzaron. Me parece que no le dan importancia al mérito que tuvieron los chicos, compitieron contra clubes grandes y con mucho esfuerzo, porque siquiera jamás recibimos ayuda económica, todo lo hicimos los padres” afirmó la vecina.

“El verano pasado se luchó para que la pileta esté abierta durante esa época, para que puedan entrenar y ahora se podría comenzar nuevamente con el entrenamiento, pero incluso la desazón de ellos también, cuando le dijeron que quieren que los chicos vayan a los piletones de la cero, a las zona de las playas de Las Grutas a entrenar, imagínate en estos días o mañanas frescas, el natatorio era para evitar esto justamente” concluyó.