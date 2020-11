Grupo Sin Salud No a la Temporada “no estamos conformes con las respuestas dadas”

El día 14 de noviembre, nos reunimos con el Intendente Adrián Casadei, la Sra. Gobernadora Arabela Carreras, la presidenta del Concejo Deliberante Alicia Paugest y el Secretario de Gobierno Provincial, Daniel Sanguinetti, a quienes les manifestamos nuestra preocupación por las carencias de infraestructura sanitaria y la incertidumbre de afrontar la temporada en estas circunstancias.

El grupo ” Sin Salud No a la Temporada” comunica que: luego del tiempo transcurrido; dónde se tuvo como objetivo, visibilizar y advertir la precariedad del sistema de salud actual concluimos esta acción aseverando que necesitamos un accionar de forma integral y no solo medidas parciales. Para solucionar el problema urgente, de la falta de una eficiente infraestructura del sistema sanitario, tanto de Las Grutas, como de San Antonio Oeste, pedimos se tenga expresa consideración de la necesidad actual que implica el dar una solución real a la problemática que ésta atraviesa. Máxime en época estival, ante el ingreso masivo de turistas a la localidad consideramos que, en este marco de pandemia mundial que vivimos, donde sabemos que no somos la excepción, y que el COVID-19 ha afectado nuestras vidas en todos los aspectos, no podemos minimizar la situación de peligro a la que todos nos expondremos al recibir a miles de turistas que buscando vacacionar ingresarán a este lugar.

No se han visto mejoras concretas, y las expectativas del compromiso esperado, son muy pobres.

Sabiendo que la temporada es la principal fuente de la economía en el ejido sanantoniense, seguimos priorizando la salud y la vida como estado básico. No tenemos terapia intensiva en ninguno de los dos Hospitales locales, no contamos aún con el Hospital modular anunciado, no sabemos a ciencia cierta si los mismos vendrán con el recurso humano requerido, sabiendo que el personal actual está sumamente cansado, como ya lo han expresado públicamente ellos mismos.

Sabemos que hay un reclamo concreto del Personal de Salud ya que semana a semana acompañamos las marchas de los martes. Compartimos todas y cada una de las expresiones de éstos, quienes también, desde su idoneidad, están advirtiendo una posible situación de desborde del sistema sanitario. Consideramos también, que “no fue requerida” la opinión profesional de ellos al momento de diagramar un plan de salud que pueda garantizar cualquier tipo de circunstancia que se presente.

¡No podemos callar… la realidad nos interpela! No estamos conformes con las respuestas dadas ante el planteo de las inquietudes lógicas. En este marco tenemos cientos de residentes y vecinos del ejido, que creemos que no solo es escuchar, es actuar. Y luego de un discernimiento consciente orientado al bien de toda la comunidad y también de los turistas,

Pedimos al Sr Intendente que pueda cuidar a sus vecinos y también a los turistas. A la Sra. Gobernadora que tenga a bien, ser estratega para poder gestionar ante Nación con mayor

ahínco y solicitar con humildad toda la ayuda necesaria para todos y todas, residentes, vecinos de localidades aledañas quienes también dependen de nuestro sistema sanitario y también los turistas.

Luego de haber analizado los beneficios y los riesgos de abrir la temporada estival y haber expuesto el tema ante las autoridades, expresamos que NADA HA CAMBIADO desde el primer día 10 de septiembre del corriente que planteamos el tema y como ciudadanos responsables con nuestra comunidad consideramos que nuestra tarea está cumplida al haber visibilizado, exhortado y advertido la situación ante quiénes correspondía; por ello responsabilizamos al Gobierno Provincial y Municipal por las consecuencias que surgieran de la habilitación de la temporada en estas condiciones sanitarias.

Atte.

Ana S. Squiavone – D.N.I. 20.336.077

Gabriela Latorre – D.N. I. 92.719.831

Diana V. Cambareri – D.N.I. 28.484.551

Gabriela Henkel – D.N.I. 27.255.404

Patricia García – D.N.I. 16.123.418

Alicia Calvet – D.N.I. 11.788.933