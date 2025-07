Gustavo Gualtieri convocó al diálogo “todos fuimos responsables y debemos salir adelante juntos”

Gustavo Gualtieri fue recientemente designado como subsecretario de Pesca de la provincia de Río Negro, en un contexto marcado por tensiones y críticas de algunos sectores del ámbito pesquero.

Frente a las disconformidades expresadas, el funcionario aseguró que no comprende del todo el rechazo, dado que aún no se ha iniciado un trabajo conjunto: “Todavía ni siquiera hemos hablado de las acciones que tengo pensadas. Me parece muy extraño, pero son opiniones”.

Gualtieri señaló que su nombramiento fue una propuesta del ministro Carlos Banacloy y la ex subsecretaria Jessica Ressler. Tras analizar el proyecto que se venía realizando, aceptó el cargo con la intención de afrontar los desafíos del sector: “Me gustó la propuesta y las condiciones de trabajo. Lo pensé, lo acepté, y acá estamos”.

El funcionario ya inició rondas de reuniones con diversos actores del sector, incluidos pescadores artesanales, industriales, cooperativas, gremios y asociaciones vinculadas a la terminal pesquera. “Mi idea es resolver la situación lo más rápido posible, cuidando siempre nuestro golfo, que es lo que más nos interesa”, remarcó.

Una de las principales preocupaciones que recibió por parte del sector es la falta de materia prima, situación que genera paralización de las plantas y dificultades salariales para los trabajadores. En ese marco, se articulan acciones junto al municipio y la legisladora Marcela Rossío para brindar asistencia paliativa.

Consultado sobre las críticas que lo responsabilizan por la crisis del golfo, Gualtieri fue categórico: “En todas las reuniones dejé en claro que todos fuimos culpables de una u otra manera. Así como fuimos responsables del problema, debemos ser responsables de salir adelante. La única manera es trabajando juntos”.

Respecto a la evaluación del estado del golfo San Matías, Gualtieri explicó que se continúa con los monitoreos habituales a través de observadores a bordo y controles en planta. Además, manifestó su intención de realizar una campaña evaluatoria con el INIDEP entre octubre y noviembre.

Sobre la situación actual, confirmó que ya comenzaron a llegar barcos con materia prima a la planta 16 de Abril, tras la apertura de una zona para pesca de langostino. Sin embargo, advirtió que la comercialización tanto de langostino como de merluza sigue complicada: “Eso resuena en cada una de las plantas”.

También afirmó que mantiene contacto constante con Sergio Paleo en el marco del Consejo Federal Pesquero, donde Río Negro gestiona la asignación de las cuotas sociales de langostino y merluza. En este sentido, expresó optimismo sobre la posibilidad de que la cuota social de langostino sea aprobada en la próxima reunión del Consejo.

Por último, anticipó que continuarán las reuniones con todos los actores durante esta semana y que está en evaluación la convocatoria al Consejo Provincial Pesquero. “Son muchas horas de charla, pero es necesario. Necesito escuchar a todos. Esa es la única forma de encontrar soluciones reales”.