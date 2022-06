Habló el ministro Vaisberg “habrá que hacer un esfuerzo muy grande para pagar aguinaldos”

El ministro de Economía admitió que deberá hacerse «un esfuerzo muy grande» para pagar aguinaldos, por los vencimientos de bonos y por los aumentos otorgados. Señaló «La deuda provincial es manejable»

El ministro de Economía, Luis Vaisberg, consideró “manejable” el pasivo total de la Provincia aunque advirtió que en virtud de los incrementos salariales y los próximos vencimientos de deuda se deberá hacer “un esfuerzo muy grande” para cancelar aguinaldos en las últimas semanas de julio.

Vaisberg se refirió a los aumentos para los distintos sectores estatales. En cuanto a la Policía dijo que “la idea fue llegar a un mínimo de los 80 mil pesos. Cuando se miraban los salarios en relación al resto del país, Río Negro era una provincia que estaba en la mitad de la tabla, y por debajo en relación a los otros sectores estatales. Eso implicó tener que aumentar a la Policía e implicó un esfuerzo adicional importante”.

En el sector de la Salud, admitió que “los salarios médicos están por debajo de otras provincias pero dentro de los parámetros de Salud, si nos comparamos con otras provincias estamos entre los diez mejores salarios. Con la pandemia se fueron dando distintas formas de avanzar como el plus pandemia y seguimos en permanente análisis para ver si podemos afrontar alguna mejora salarial”.

El ministro calculó que son unos 8 mil millones de pesos los que demandará el pago de sueldos de mayo como masa salarial bruta, que llegarán con aumentos de entre el 12 y el 14 por ciento. Esa cifra representa unos “mil millones más que en abril, más precisamente 940 millones de pesos más”.

En tanto en junio se abonarán salarios con otro 8 por ciento y además se esperan los medio aguinaldos.

“Lógicamente significa una presión para la economía en las provincias y esta inestabilidad, hace que sea difícil proyectar números. La masa salarial no tanto, porque es lo que tenemos acordado, pero sí otros gastos, por ejemplo los recursos no aumentaron como la inflación. La coparticipación interanual en los primeros meses que son atemporales, tiene características excepcionales. Por el pago anual, conceptos de bienes personales y ganancias, resulta difícil proyectar ingresos aunque calculamos que hubo cerca de un 60 ó 62 por ciento de incremento en los ingresos interanuales. Si tenemos en cuenta la inflación intentaremos acompañarla con los salarios, veremos en qué períodos”, explicó.

En relación a la deuda la calificó como “manejable”. Indicó que “estamos gestionando los pasivos que tenemos de todo tipo, del Ipross, del Estado Provincial con acreedores en materia de financiamiento, estamos gestionando para tener un equilibrio en la medida de lo posible”.

Dijo que “la deuda del Ipross es absolutamente administrada por el presidente de la obra social, que está en permanente contacto con Economía. Por el esfuerzo que se hace, las prestaciones se están realizando”.

Recordó el 1 de julio “tenemos vencimientos de bonos, que vamos a intentar refinanciar para el año siguiente en condiciones de mercado, que está difícil porque las tasas están variando bastante”.

En cuanto al pago de aguinaldos aseguró que se concreta en la última semana del mes que corresponde. “Estamos tratando de hacer un esfuerzo muy grande para poder hacerlo, cuando hay vencimientos se hace más difícil el tema”, advirtió.

Finalmente, en cuanto al acuerdo con el FMI indicó que “a las provincias no nos ha modificado nada, cuando se habla de contención del gasto se habla del presupuesto nacional, no impacta sobre la coparticipación. No afecta mucho a las provincias, pero sí a cada uno de los habitantes de cada provincia que es lo más complicado, porque no tenemos alternativa, nosotros no tenemos política monetaria para hacerlo así que lo que nos queda es adaptarnos a la situación, más allá de pensar en la reactivación económica”. (Fuente Diario La Palabra)

